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Santiago de Compostela

Sanmartín anima a la juventud a leer a Beiras para mantener vivo su legado intelectual

La alcaldesa de Santiago lamenta la pérdida de una figura "única e irrepetible" que "amó Galicia" y deja "un hueco tremendo" en Compostela

Agencias
09/10/2026 16:00
Xosé Manuel Beiras recibió el reconocimiento de dirigentes de distintas formaciones políticas gallegas tras su fallecimiento a los 90 años
Goretti Sanmartín reivindicó la trayectoria política e intelectual de Xosé Manuel Beiras durante el homenaje celebrado este viernes en el Museo do Pobo Galego
EFE
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, lamenta que la muerte del histórico político nacionalista e intelectual galleguista Xosé Manuel Beiras "deja un hueco tremendo" en la ciudad de Compostela, en la que nació y "desde la que acabó teniendo una visión global, una perspectiva de toda Galicia".

"Fue una persona que amó Galicia, que trabajó por Galicia y que ayudó a construir nuestro país en todo lo largo de su vida", ha resumido la regidora en declaraciones a los medios en el acto de homenaje que se rinde este viernes a Beiras en el Museo do Pobo Galego.

Así, Sanmartín considera que se trata de una "pérdida irreparable" de "una persona única, irrepetible", con la que tuvo "el privilegio" de compartir militancia y "muchos espacios". "Es una persona profundamente humana, realmente brillante", valora.

El Museo do Pobo Galego abrió sus puertas este viernes para que la ciudadanía pudiera despedirse de Xosé Manuel Beiras, histórico referente del nacionalismo gallego

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Tras dar el pésame a su familia, ha llamado a "rendir honra" a Beiras, "una persona que amó Galicia". Recuerda que con él vivió "momentos absolutamente únicos", como el acto de 'Escritor na túa terra' en el que plantó un árbol en el compostelano parque de Galeras en 2025. También señala que "su amada Aurichu" fue reconocida como hija predilecta.

Finalmente, la alcaldesa ha querido "animar a la gente joven" a que lea los ensayos de Beiras, pues "son obras que abrieron caminos". Llama a "hacer un trabajo muy importante de divulgación, de conocimiento, de promoción de lo que él escribió, que al final escribió para Galicia".

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