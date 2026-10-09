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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Resonet recupera en Santiago un canto galego do século XVII que volverá soar en público por primeira vez en séculos

O conxunto compostelán estrea este venres no Teatro Principal 'Os alegres días de Nápoles', un programa arredor da corte do conde de Lemos

Redacción Santiago
09/10/2026 10:00
Resonet presentará no Teatro Principal 'Os alegres días de Nápoles', un proxecto de recuperación de músicas vinculadas á corte napolitana do século XVII
Resonet presentará no Teatro Principal 'Os alegres días de Nápoles', un proxecto de recuperación de músicas vinculadas á corte napolitana do século XVII
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O Festival Ateneo Barroco continúa este venres, 9 de outubro, ás 20.00 horas no Teatro Principal de Santiago co terceiro concerto da súa oitava edición. O conxunto compostelán Resonet presentará en primicia 'Os alegres días de Nápoles. Música no tempo de Pedro Fernández de Castro', un proxecto froito dun longo período de investigación arredor das músicas da corte napolitana do século XVII. Sobre o escenario estarán Mercedes Hernández, David Sagastume, Christian Losada, Paulo Gonçalves, Rogerio Gonçalves e Fernando Reyes, director da formación.

O programa articúlase arredor de 'I Lieti Giorni di Napoli', libro dedicado en 1613 por Girolamo Montesardo a Pedro Fernández de Castro, VII conde de Lemos e vicerrei de Nápoles. Resonet interpretará integramente esta obra xunto con composicións de Giovanni Maria Trabaci e outras músicas vinculadas á época e á figura do vicerrei, acompañadas por instrumentos como a tiorba, o colascione, a guitarra barroca e battente, o fagot, as frautas e as percusións. 

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Entre as principais recuperacións figura 'Xaramago verde', canto en galego conservado no cancioneiro de Adriana Basile que será interpretado publicamente por primeira vez en tempos modernos, ademais dunha peza con texto do propio conde de Lemos e composicións relacionadas con Lope de Vega e Cervantes.

Fundado en Santiago de Compostela en 1989 por Mercedes Hernández e Fernando Reyes, Resonet conta con máis de 35 anos de traxectoria dedicada á recuperación e difusión da música antiga. O conxunto desenvolveu unha atención especial ao patrimonio musical relacionado con Galicia e co Camiño de Santiago, apoiándose no estudo das fontes históricas e na investigación para recuperar repertorios medievais, renacentistas e barrocos e achegalos novamente ao público

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