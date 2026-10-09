La Maker Faire Galicia reúne en Santiago talento gallego que investiga desde el sargazo hasta la computación cuántica

La tenienta de alcaldesa, María Rozas, participó este viernes en la inauguración de la jornada de la Maker Faire Galicia en la Casa das Máquinas Concello de Santiago

La Casa das Máquinas de Santiago acogió este viernes una nueva edición de la Xornada da Industria de la Maker Faire Galicia, centrada en cuatro ámbitos tecnológicos: la neurotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial y la computación cuántica. El encuentro reúne a investigadores y emprendedores gallegos que trabajan en estos campos, tanto en la comunidad como en otros lugares del mundo.

El programa incluye intervenciones de profesionales como Elena Martínez, cofundadora del grupo BlueGea, que trabaja en el aprovechamiento del sargazo, un alga invasora que afecta a los ecosistemas marinos. También participa Beatriz Pelaz, investigadora del CIQUS de la Universidade de Santiago y responsable del grupo BioNano Tools, que estudia el desarrollo de máquinas nanométricas capaces de actuar dentro de las células.

La inteligencia artificial y la computación cuántica completan parte de la programación. Daniel Seijo, cofundador de Hawkings Education, trabaja en la aplicación de la IA a la creación de contenidos y herramientas educativas. Por su parte, Gonzalo Blázquez, responsable de IA y computación cuántica en el ITG, aborda el estado actual de esta última tecnología y sus posibles desarrollos.

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La jornada también cuenta con la participación de Eva Somolinos, directora ejecutiva de Synestec, y con una selección de proyectos presentados a la convocatoria abierta de la organización. Sus responsables compartirán sus iniciativas con los asistentes y participarán en una presentación ante un jurado profesional que elegirá los proyectos más destacados.

La programación se completa por la tarde con una sesión dedicada al talento emergente, en la que intervienen María de la Fuente, de Diversa; Guillermo Díaz, del CESGA; Iria Ollero, de Inmersiva; y Pablo Cabanelas, de Neutron Insights.

Durante la inauguración, la tenienta de alcaldesa de Santiago, María Rozas, destacó el carácter gallego de la jornada y el talento de sus participantes. "La Maker Faire Galicia nos muestra lo mucho que valemos como país y lo poco que lo sabemos", señaló. También puso en valor la presencia de mujeres en ámbitos tecnológicos y científicos, como referente para las nuevas generaciones.

La Xornada da Industria forma parte de la programación de la Maker Faire Galicia y cuenta con el apoyo del Concello de Santiago, la Xunta de Galicia, a través del IGAPE, el Clúster TIC Galicia y Servicio Móvil.