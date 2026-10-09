A Escola de Altos Estudos Musicais de Santiago abre novas vías de formación para músicos de distintas idade
A oferta inclúe clases de corda para nenos de 5 a 14 anos, prazas de especialización en tres instrumentos e seis clases maxistrais con profesionais internacionais
A Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM) da Real Filharmonía de Galicia inicia o curso 2026-2027 cunha programación formativa pensada para acompañar o desenvolvemento de novos músicos en diferentes momentos da súa aprendizaxe. A través de tres propostas complementarias, a EAEM ofrece oportunidades que van desde a iniciación e o contacto temperán coa práctica musical ata a preparación especializada para estudantes que aspiran a continuar a súa carreira profesional.
Para os máis novos, o Curso de Corda para Nenos está dirixido a alumnado de entre 5 e 14 anos que queira iniciarse ou avanzar no estudo do violín ou do violonchelo. Desenvolverase entre novembro de 2026 e maio de 2027 e combinará un mínimo de 10 horas de clases individuais con 5 horas de traballo colectivo.
O curso busca que os nenos e nenas adquiran unha boa base técnica, pero tamén que descubran a dimensión compartida de facer música. O programa inclúe ademais un concerto final, previsto para o 15 de maio de 2027.
Pola súa banda, a EAEM abre agora unha convocatoria extraordinaria do Curso de Especialización Instrumental (CEI) para cubrir as prazas que aínda quedan dispoñibles nas especialidades de violín, viola e trompeta.
Este novo chamamento está dirixido a estudantes de grao medio ou superior que queiran continuar a súa formación especializada e incorpora 15 horas de clases individuais, ademais de actividades de práctica de conxunto, entre novembro de 2026 e xuño de 2027.
A terceira vía son as seis clases maxistrais que a EAEM desenvolverá entre novembro e xaneiro, centradas en frauta, violín, óboe, viola, violonchelo e trompeta. Participarán Christina Fassbender, Raquel Castro, Nick Deutsch, Silvina Álvarez, Joaquín Fernández e Raphaël Horrach, músicos e docentes cunha ampla experiencia en orquestras, conservatorios e escenarios internacionais.
Estas sesións permitirán ao alumnado traballar directamente con profesionais de diferentes ámbitos e coñecer outras formas de abordar a técnica, a interpretación e o repertorio. A oferta formativa da EAEM completarase proximamente coa convocatoria das especialidades instrumentais que quedan pendentes de cubrir, ampliando así as posibilidades de formación especializada que a Escola ofrece ao alumnado.