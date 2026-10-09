As familias de Santiago teñen ata o 1 de novembro para darse de alta no Compostela Concilia de Nadal
A inscrición abrirá do 2 ao 6 de novembro e o programa ofrecerá dúas quendas, do 22 ao 31 de decembro e do 4 ao 7 de xaneiro
A Concellería de Educación, que dirixe Míriam Louzao, lembra ás familias compostelás que para poder solicitar praza no Compostela Concilia deste Nadal é necesario estar de alta no programa antes do luns 2 de novembro, cando se abrirá o prazo de inscrición.
As familias que desexen beneficiarse deste programa de conciliación e que aínda non estean dadas de alta no servizo, poden realizar esta xestión ata o 1 de novembro na sede electrónica municipal a través do trámite Alta no programa municipal de conciliación do departamento de Educación "Compostela Concilia" . Aínda que tamén pode tramitarse de xeito presencial.
Unha vez presentada e admitida a solicitude de alta, as familias recibirán por correo electrónico o procedemento para darse de alta e solicitar a inscrición nas distintas quendas de “Compostela concilia”, a través do uso da aplicación.
Prazo de inscrición e datas da actividade
Unha vez tramitada a alta, o prazo de solicitude do Compostela Concilia Nadal estará aberto do luns 2 ata ao venres 6 de novembro. A continuación publicarase a listaxe provisional de admisións o mércores 18 e poderase formalizar o pagamento entre os días 19 e 24. A listaxe definitiva de nenas e nenos admitidos e de agarda farase pública o martes 1 de decembro.
Compostela Concilia ofrece dúas quendas para este Nadal. A primeira, de sete días, do 22 ao 31 de decembro; e a segunda, de tres días, do 4 ao 7 de xaneiro. Co obxectivo de facilitar a conciliación das familias, o servizo abrangue na modalidade completa (con madrugadores con almorzo, actividades e comedor) un horario de 7.45 a 16.00 horas.
A participación nesta actividade ten un custo de 5,33 euros por día aos que se poden engadir almorzo (1,67 euros/día) e comedor (5 euros/día). Co obxecto de favorecer a participación das persoas usuarias con escasos recursos, establécense reducións do 50% e do 100% dos prezos ordinarios.