Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Antón Reixa pide llevar a Beiras al Panteón de Galegos Ilustres 

El músico y escritor propone desviar el féretro en un homenaje marcado por la emoción y advierte que: "Marcha cuando sabe que lo que viene es un horror"

Agencias
09/10/2026 15:11
El Museo do Pobo Galego abrió sus puertas este viernes para que la ciudadanía pudiera despedirse de Xosé Manuel Beiras, histórico referente del nacionalismo gallego
El Museo do Pobo Galego abrió sus puertas este viernes para que la ciudadanía pudiera despedirse de Xosé Manuel Beiras, histórico referente del nacionalismo gallego
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El músico y escritor Antón Reixa ha propuesto "un acto libertario" que "le gustaría" a Xosé Manuel Beiras, "desviar el féretro al Panteón de Galegos Ilustres, que es donde debería estar".

Un Antón Reixa emocionado ha ofrecido declaraciones a su llegada al acto de homenaje --en el Museo do Pobo Galego-- a Beiras, un "gran tipo, gran persona".

Xosé Manuel Beiras protagonizó en 1993 el conocido como 'zapatazo' en el Parlamento gallego, durante un debate sobre la reforma del reglamento de la Cámara

Xosé Manuel Beiras, una vida política marcada por la rebeldía y el nacionalismo gallego

Más información

El artista lamenta que "predominan ahora los políticos incultos, vulgares". "Xosé Manuel, que creía en el realismo mágico, este es su último acto político: marcha cuando sabe que lo que viene es un horror", ha afirmado entre lágrimas.

El Museo do Pobo Galego acoge este viernes la despedida del histórico político nacionalista en un homenaje al que se han acercado diferentes personalidades de la vida política, cultura y social gallega, además de vecinos de Santiago para dar su último adiós a Beiras.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La tenienta de alcaldesa, María Rozas, participó este viernes en la inauguración de la jornada de la Maker Faire Galicia en la Casa das Máquinas

La Maker Faire Galicia reúne en Santiago talento gallego que investiga desde el sargazo hasta la computación cuántica
Adriana Quesada
Eaem edificio

A Escola de Altos Estudos Musicais de Santiago abre novas vías de formación para músicos de distintas idade
redacción santiago
A iniciativa municipal promove o achegamento á lectura a través de actividades vinculadas ao Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados

As familias de Santiago teñen ata o 1 de novembro para darse de alta no Compostela Concilia de Nadal
redacción santiago
Xosé Manuel Beiras recibió el reconocimiento de dirigentes de distintas formaciones políticas gallegas tras su fallecimiento a los 90 años

Sanmartín anima a la juventud a leer a Beiras para mantener vivo su legado intelectual
Agencias