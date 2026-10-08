Transportes licita por más de 600.000 euros la mejora del enlace entre la SC-20 y la N-550 en Santiago

La actuación se desarrollará en el punto kilométrico 10,35 de la SC-20, en la intersección con la N-550 Transportes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un importe de algo más de 600.000 euros el contrato de obras para la mejora de la intersección entre las carreteras SC-20 y N-550, en el término municipal de Santiago.

El anuncio correspondiente será próximamente publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según informa el ministerio. Con la modificación de esta intersección, situada en el kilómetro 10,35 de la SC-20, destaca que se mejorará la seguridad vial del tramo, "facilitando todos los movimientos y garantizando un nivel de servicio adecuado".

En concreto, se ejecutará un carril segregado en la carretera SC-20, por su margen derecha, hacia la carretera local de acceso a Porto, Ventín y el Polígono de Novo Milladoiro.

Os comercios da Cidade Histórica de Santiago poden solicitar ata o 13 de outubro axudas de ata 10.000 euros Más información

Asimismo, se desarrollará una senda ciclable, dando continuidad al tramo puesto en servicio en diciembre de 2025 con motivo de la ejecución de las obras de humanización de la N-550 entre el punto kilométrico 67,075 y el 68,600, correspondiente a la travesía de Milladoiro.

También se realizará el saneo del firme y extensión de nueva capa de rodadura, y se procederá a la reposición de elementos de señalización, balizamiento y defensas, así como obras de drenaje y luminarias afectadas por las obras.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.