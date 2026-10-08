O Tránsitos Fest percorrerá Santiago cunha xornada de música, cultura e cooperación internacional
O festival de Solidariedade Internacional Galicia celebrará o 17 de outubro o seu 30 aniversario con actividades na praza 8 de Marzo, Mazarelos e Cervantes
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, e a directora de Solidariedade Internacional Galicia, María Paz, presentaron hoxe o Tránsitos Fest nunha rolda de prensa na que tamén participou Xaime López, da empresa Urdime, coordinador do evento.
O festival celebrarse o 17 de outubro, con actividades ao longo de todo o día en tres espazos: praza 8 de marzo, Mazarelos e Cervantes. Pola mañá, na 8 de Marzo, unha degustación de cacao e café de comercio xusto e o espectáculo familiar de Caxoto darán a benvida ao público. Ao longo da mañá haberá cine infantil e música, coa proposta didáctica de Eixo Atlántico e o afro-dub sicodélico de Skanderani a modo de sesión vermú.
Para xantar, o festival trasladarase ao espazo gastronómico instalado en Mazarelos, onde se poderán degustar pratos de diferentes países e ás 16.30 h Haidée Castillo (defensora dos dereitos humanos e líder feminista en Nicaragua) e Ángel Berna (director executivo da Asociación para el mejoramiento habitacional de Guatemala) compartirán escenario e falarán de “Historias de cooperación e resistencia”. Despois da palestra, na mesma praza terá lugar a actuación do artista angolano Alberto Mvundi, ao que lle seguirán dous grupos composteláns: Fuego Lolita, unha das bandas con maior proxección do Centro Xove da Almáciga, e Grampoder.
Ao remate dos concertos, a performer e artista visual Ana Gesto guiará ao público ata a última parada do camiño, a Praza de Cervantes. Alí, a partir das 20.30 h, o Coro da Ra e as pandereteiras de Bouba e Vivantes poñerán o punto final ao Tránsitos Fest.