Santiago propondrá conceder a Xosé Manuel Beiras la Medalla de Ouro de la ciudad

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunció la propuesta de conceder a Xosé Manuel Beiras la Medalla de Ouro de la ciudad Archivo

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), ha expresado su "profundo pesar" por la muerte de Xosé Manuel Beiras, referente histórico del nacionalismo gallego que ha fallecido este jueves, y ha propuesto que se le conceda la Medalla de Ouro de la ciudad por sus "hondas raíces" con ella.

"Compostela pierde a una persona que no podía encarnar mejor ni representar mejor a nuestra ciudad", ha expresado la regidora en declaraciones a los medios, en las que ha reivindicado su vínculo con el municipio en "cualquiera de sus facetas", sea esta política, académica o cultural.

Sanmartín ha reconocido su trabajo "inmenso" y el "honor" de compartir lucha política con una persona que, en sus palabras, era "profundamente humana y excepcionalmente brillante". También ha recordado los momentos compartidos con él como alcaldesa, como la plantación de un tejo en honor a él en junio de 2025 y el reconocimiento como Filla Predilecta de Aurora Pereira, pareja de Beiras y fallecida en 2023.

Por todo ello, ha anunciado que trasladará a la Comisión de Honores y Condecoraciones su petición para que se le conceda la Medalla de Ouro. Espera que haya un acuerdo "unánime" para después someterla a la aprobación del pleno municipal. Dados esos pasos, el siguiente sería la organización del acto.

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Preguntada por si se contempla la declaración del luto oficial, Sanmartín considera que la concesión de esta medalla supone de por sí "el máximo reconocimiento oficial" que se puede otorgar por parte del Ayuntamiento. Además, ha confirmado que acudirá el viernes al Museo do Pobo Galego, donde las personas que lo deseen podrán rendirle homenaje desde las 12.00 horas por decisión de su familia.

Pésame del resto de la corporación

Aparte de Sanmartín, la portavoz de Compostela Aberta (CA), María Rozas, ha expresado su "tristeza enorme" ante la noticia y ha trasladado su apoyo y afecto a sus allegados y a los compañeros de Anova, formación fundada por Beiras e integrada en CA. Además, lo ha reivindicado como una "persona clave en la historia democrática gallega".

También la concejala no adscrita Mercedes Rosón ha lamentado su muerte. "Siempre en mi alma y mi corazón", ha escrito en sus redes sociales. De igual modo, el portavoz del PP, Borja Verea, ha enviado su pésame y cariño a su familia, amistades y compañeros.