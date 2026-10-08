El PP de Santiago propone cambiar el PXOM para facilitar la construcción de miles de viviendas

Borja Verea presentó este jueves las propuestas del PP de Santiago para modificar el planeamiento urbanístico y favorecer el desarrollo de vivienda PPdeG

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha presentado este jueves una propuesta para actualizar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) con dos cambios concretos que ha justificado con un objetivo: "Tenemos que conseguir que se construyan miles de viviendas que el PXOM ya preveía".

Esta la ha enmarcado en una serie de iniciativas que la formación popular irá presentando de cara a las elecciones municipales programadas para mayo e integradas bajo el lema 'Preparados para gobernar'. Se suma a otras ya anunciadas, como las destinadas a las familias o al compromiso de reducir a un máximo de 20 días el pago a los proveedores municipales.

En este caso, Borja Verea ha explicado que el actual PXOM fue aprobado en 2008 y, por tanto, diseñado en el momento del bum inmobiliario que después desembocó en la crisis del sector, un momento "completamente diferente al actual". "El momento de hoy es el contrario: necesitamos vivienda, no esa contención", ha valorado.

Según lo expuesto por el popular, el planeamiento contemplaba capacidad para 37.188 nuevas viviendas y, sin embargo, esas previsiones "no se cumplieron". Todo ello le ha llevado a plantear la siguiente cuestión: "Si el plan preveía suelo para miles de viviendas y, en 20 años, una parte importante no se construyó, ¿en qué fallamos?".

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De este modo, los cambios propuestos por Verea pasan, en primer lugar, por estudiar la posibilidad de dividir alguno de los grandes ámbitos previstos en sectores más pequeños. "Es mucho más difícil poner en marcha una operación enorme que muchas operaciones más pequeñas", ha justificado.

El segundo consiste en revisar las condiciones de estos ámbitos que no consiguieron desarrollar desde 2008, analizar los motivos que impidieron su ejecución e introducir los cambios necesarios para adaptarlos a la realidad actual. Además, Verea ha insistido en que su propuesta es "conseguir" que se desarrolle el suelo previsto y no ampliarlo.

Aunque ha apreciado la labor de la Xunta en la construcción de vivienda pública, considera que esto "no resuelve el problema por sí solo" y piensa que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad "tremenda" en este sentido.

Críticas a la zona tensionada

Por otra parte, el líder popular ha reiterado sus críticas hacia la aplicación de la zona de vivienda tensionada, en vigor desde el 30 de julio. Para ello se ha apoyado en los datos del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), que muestran que los contratos se redujeron en un 55 % entre julio y agosto.

"Llevamos meses advirtiendo de que esta medida no iba a resolver el problema de la vivienda en Santiago. Es el primer mes y tenemos que ver cómo evoluciona, pero estos primeros datos son preocupantes y no apuntan en la dirección que se pretendía", ha afirmado.