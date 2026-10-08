Los políticos gallegos reivindican el legado de Xosé Manuel Beiras tras su fallecimiento

Xosé Manuel Beiras recibió el reconocimiento de dirigentes de distintas formaciones políticas gallegas tras su fallecimiento a los 90 años EFE

Dirigentes de distintos partidos políticos de Galicia han reivindicado la figura y el legado de Xosé Manuel Beiras Torrado, referente histórico del nacionalismo gallego que falleció durante la pasada madrugada en su casa de A Reboraina, en Brión (A Coruña), con 90 años de edad.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado su pésame a familiares y amigos de Beiras y ha destacado que fue una figura política "de primer orden con independencia de las diferencias ideológicas".

"Ha fallecido una de las grandes figuras políticas que hubo en las últimas décadas en Galicia y, para los nacionalistas, un referente sin duda", ha lamentado el también presidente del PP de Galicia en declaraciones a medios en Ourense.

Asimismo, la líder del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado el legado de Xosé Manuel Beiras, a quien se ha referido como "un político único, un intelectual" y ha asegurado que deja "una gran huella" al ser "referente de muchas generaciones". "Nos enseñó a todos y a todas que había que defender la nación gallega, que había que sentir amor por este país y hacer política con pasión", ha sentenciado.

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"Fue para mí un referente de coraje, compromiso y amor por Galicia. Tiene un lugar para siempre en el corazón y en la historia del Pueblo gallego. Fuerte abrazo a Ricardo, Daniel y a toda su familia", ha transmitido Pontón.

"Dedicó toda su vida a defender Galicia y a su gente"

Del mismo modo, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha lamentado el fallecimiento de Beiras, a quien ha calificado como una de las "grandes figuras políticas de Galicia".

"Hoy es un día triste para Galicia", ha afirmado en una declaración en la que ha definido al dirigente nacionalista como "un intelectual brillante, de profundas convicciones, que dedicó toda su vida a defender Galicia y a su gente".

Para el líder socialista, Beiras ha sido "una de las grandes figuras" de la historia política y democrática gallega y, ante todo, "un hombre comprometido".

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La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, ha trasladado sus condolencias a "la familia, seres queridos y al BNG" por el fallecimiento del dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras. "Histórico político e intelectual referente en Galicia", ha destacado la regidora.

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), ha expresado su "profundo pesar" por la muerte del histórico nacionalista y ha propuesto que se le conceda la Medalla de Ouro de la ciudad por sus "hondas raíces" con ella.

"Compostela pierde a una persona que no podía encarnar mejor ni representar mejor a nuestra ciudad", ha expresado la regidora en declaraciones a los medios, en las que ha reivindicado su vínculo con el municipio en "cualquiera de sus facetas", sea esta política, académica o cultural.

Sanmartín ha reconocido su trabajo "inmenso" y el "honor" de compartir lucha política con una persona que, en sus palabras, era "profundamente humana y excepcionalmente brillante".