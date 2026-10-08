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Santiago de Compostela

Muere Xosé Manuel Beiras, referente histórico del nacionalismo gallego, a los 90 años

El fundador del PSG y figura clave en la creación del BNG será homenajeado este viernes en el Museo do Pobo Galego

Agencias
08/10/2026 13:22
El Museo do Pobo Galego acogerá este viernes el homenaje público a Xosé Manuel Beiras, abierto a la ciudadanía desde las 16.00 horas
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Xosé Manuel Beiras Torrado (Santiago de Compostela 1936- Brión 2026), referente histórico del nacionalismo gallego, ha fallecido en la madrugada de este jueves en su casa de A Reboraina, en Brión (A Coruña), con 90 años de edad.

Fuentes del entorno del economista, con una dilatada trayectoria política en Galicia, han confirmado su fallecimiento a Europa Press.

Con una vida marcada contra el poder y en la defensa de Galicia, fue uno de los fundadores del Partido Socialista Galego (PSG) y de lo que sería el Bloque Nacionalista Galego (BNG), a quien llevó en 1997 a alcanzar su mayor registro en el Parlamento gallego: 18 diputados y segunda fuerza.

Tras discrepancias con la UPG y con el funcionamiento interno del frente nacionalista, Beiras abandonó el BNG en el año 2012 y fundó Anova Irmandade Nacionalista, formación con la que apostó por confluencias con otras fuerzas de izquierda del ámbito estatal.

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Después de diferentes disputas entre los partidos que formaron parte de esas coaliciones, el histórico líder nacionalista se replantearía su relación las fuerzas estatales e iniciaría el reencuentro con el Bloque, apoyando en las elecciones autonómicas de 2024 a la candidatura de Ana Pontón.

Último homenaje en el Museo do Pobo Galego

Tras conocerse la muerte de una de las figuras más relevantes de la historia política gallega contemporánea y referente del nacionalismo gallego, la familia ha informado de que las personas que deseen rendirle un último homenaje podrán hacerlo en la sala habilitada al respecto en el Museo do Pobo Galego, que permanecerá abierta desde las 12.00 horas del viernes, día 9 de octubre.

Además, sus allegados, que piden participar en el acto público de homenaje abierto a la ciudadanía que se celebrará a las 16.00 horas del viernes en el Museo do Pobo Galego, agradecen que se respete su intimidad y pide que no se acuda al domicilio familiar.

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