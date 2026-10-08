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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Os centros socioculturais de Santiago encheranse de teatro afeccionado este outono

FEGATEA levará unha ducia de propostas gratuítas á rede municipal e ofrecerá por primeira vez dous cursos para grupos teatrais da cidade

Redacción Santiago
08/10/2026 18:30
A programación de teatro afeccionado desenvolverase nos centros socioculturais de Santiago entre o 13 de outubro e o 21 de novembro
A programación de teatro afeccionado desenvolverase nos centros socioculturais de Santiago entre o 13 de outubro e o 21 de novembro
Concello de Santiago
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A rede de Centros Socioculturais volverase encher de teatro no outono, da man da Federación Galega de Teatro Afeccionado. Os CSCs acollerán unha ducia de propostas escénicas, de balde e para todos os públicos, e, como novidade, este ano haberá tamén dúas actividades formativas dirixidas aos grupos de teatro amador de Santiago. 

O concelleiro de Centros Socioculturais, Xan Duro, presentou as actividades que se desenvolverán nos próximos meses na rede da man de FEGATEATRO, acompañado da súa presidenta, Chelo Pampillón, e do técnico do departamento de Centros Socioculturais, Xulio Noia. O edil insistiu na vontade  do Concello de “apoiar o desenvolvemento do teatro amador en Santiago, porque achega as artes escénicas a novos públicos e facilita o acceso á cultura”. 

Propostas escénicas

Ao longo dos próximos meses, os centros socioculturais de Santiago, tanto do ámbito urbano como do rural, acollerán unha ducia de propostas escénicas de compañías amadoras de toda Galicia. O programa comezará o martes 13 de outubro no centro sociocultural da Rocha, coa Asociación Dramatúrxica Pico do Castro de Foz, que porá en escena a obra 'Mal de Miolo'.

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Ata o 21 de novembro, están previstas actuacións nos CSCs Maruxa e Coralia, Lamascal, Santa Cristina de Fecha, Castiñeiriño, Verdía, Fontiñas, Amio, Santa Marta, Vite, Figueiras e Sar. As representacións correrán a cargo, ademais da asociación Pico do Castro de Foz, de Atrezo Teatro, Teatro Pesadelo, Abran Paso Teatro, Desfeita Teatro, Teatro Escoitade, e O Trasno Teatro. Todas as funcións son con entrada libre ata completar aforo.

Actividades formativas

Froito do convenio de colaboración co Concello, FEGATEA ofrecerá  tamén dúas actividades formativas básicas dirixidas a persoas integrantes de grupos de teatro afeccionado de Santiago. O 7 de novembro haberá un curso de iniciación á escrita dramática no CSC do Romaño; e o 21 de novembro, o CSC de Santa Marta acollerá un curso práctico de iniciación ao equipamento de iluminación e son para teatro afeccionado.

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