Anne Carson, autora de un ensayo sobre el Camino de Santiago, Premio Nobel de Literatura 2026

Anne Carson es autora de 'Tipos de agua. El Camino de Santiago', obra en la que relata su experiencia como peregrina hasta Fisterra Archivo

La Real Academia Sueca en Estocolmo (Suecia) ha otorgado el Premio Nobel de Literatura 2026 a la canadiense Anne Carson, según ha anunciado este jueves la nueva secretaria permanente de la institución, Ingrid Carlberg.

Carson es autora del ensayo 'Tipos de agua. El Camino de Santiago', en el que relata a modo de diario poético su experiencia como peregrina entre Saint Jean Pied de Port (Francia) y Fisterra (A Coruña).

Esta obra fue publicada por la editorial española de Carson, Vaso Roto, y llegó a las librerías en gallego en 2023 de la mano de Chan da Pólvora con el título de 'A antropoloxía da auga', traducida por Jesús Castro Yáñez.

El jurado ha otorgado este galardón a la también premio Princesa de Asturias de las Letras 2020 "por su obra audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

"El anuncio le ha llegado por sorpresa. No hemos tenido mucho tiempo pero me ha dicho que ahora mismo está en Islandia, donde está escuchando el viento. Ella estaba sorprendida, pero muy feliz. Pude escuchar eso en su voz", ha detallado Carlberg.

Xosé Manuel Beiras, una vida política marcada por la rebeldía y el nacionalismo gallego Más información

Además, el jurado ha explicado que, a lo largo de toda su carrera, Carson ha compaginado la escritura de poesía con la traducción y la docencia en diversas universidades.

"Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar nuevos significados. Ella misma ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra", ha apuntado la Academia.

Carson nació en 1950 en Toronto (Canadá). En 1981 publicó su tesis doctoral en Filología Clásica, titulada 'Odi et Amo Ergo Sum'. Sus traducciones del griego clásico pueden considerarse obras independientes por derecho propio.

Entre ellas destaca su interpretación de los fragmentos poéticos de Safo, 'If Not, Winter' (2002), junto con tragedias como 'Electra' (2001) y 'Antígona' (2015) de Sófocles, y 'Las bacantes' (2015) de Eurípides.

Con Carson, hasta la fecha, 19 mujeres han ganado el Premio Nobel de Literatura frente a 104 hombres. La primera en conseguirlo fue la autora sueca Selma Lagerlöf en 1909. Entre estas autoras, la única hispanoamericana en alzarse con el Nobel fue la poetisa chilena Gabriela Mistral en 1945.

El Premio Nobel de Literatura ha sido otorgado en 119 ocasiones a un total de 123 laureados desde 1901 hasta 2026 y el último fue el autor húngaro László Krasznahorkai, que lo recibió por "su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

Santiago inicia este jueves el ciclo que llevará la obra íntegra para órgano de Bach a la Catedral Más información

En los últimos años lo han recibido la escritora surcoreana Han Kang "por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana" en 2024; Jon Fosse en 2023, por "su innovadora prosa que ha dado voz a lo indecible", y Annie Ernaux en 2022 por "el coraje y la precisión clínica con la que descubre las raíces, distanciamientos y restricciones colectivas de la memoria personal".

La persona más mayor en recibir este galardón fue Doris Lessing, que fue premiada con 87 años. Por otro lado, el Nobel ha sido compartido entre dos personas hasta en cuatro ocasiones en toda su historia.

El escritor y poeta británico Rudyard Kipling fue el más joven en recibirlo, ya que lo recibió a los 41 años en 1907. El segundo más joven fue Albert Camus, quien lo recibió en 1957 a los 44 años.

El premio ha distinguido a cinco autores nacidos en España --José Echegaray (1904), Jacinto Benavente (1922), Juan Ramón Jiménez (1956), Vicente Aleixandre (1977) y Camilo José Cela (1989)--, a los que se suma el hispanoperuano Mario Vargas Llosa, galardonado en 2010, que obtuvo la nacionalidad española en 1993.

El país más laureado con el Premio Nobel de Literatura es Francia, con un total de 16 galardonados --con nombres como Albert Camus, Annie Ernaux o Patrick Modiano, junto a Jean-Paul Sartre, que lo rechazó-- , seguido de Estados Unidos, donde 13 autores como Ernest Hemingway, Toni Morrison o Bob Dylan han sido premiados.