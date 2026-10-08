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Santiago de Compostela

A RAGC outorga as súas Medallas de Investigación a catro profesores da USC

A oceanógrafa Aida Fernández Ríos recibe a distinción de Científica Galega 2026 durante o acto do Día da Ciencia en Galicia

Redacción Santiago
08/10/2026 17:30
A Real Academia Galega de Ciencias homenaxeou a Aida Fernández Ríos durante o acto do Día da Ciencia en Galicia celebrado no Colexio de Fonseca
A Real Academia Galega de Ciencias homenaxeou a Aida Fernández Ríos durante o acto do Día da Ciencia en Galicia celebrado no Colexio de Fonseca
RAGC
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A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebrou hoxe en Santiago, no Salón Nobre do Colexio de Fonseca, o acto do Día da Ciencia en Galicia, no que se homenaxeou á oceanógrafa Aida Fernández Ríos (Vigo, 1947 - Moaña, 2015) como ‘Científica Galega 2026’. Ademais, entregáronse as Medallas de Investigación a cinco científicas e científicos da comunidade.

Ao evento, presidido pola reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, asistiron a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; o presidente da RAGC, Juan Lema; a directora de Gain, Carmen Cotelo; o reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao; o vicerreitor de Investigación da Universidade de Vigo, Manuel Martínez; a presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra; a vicepresidenta adxunta de Áreas Científico-Técnicas do CSIC, Elena Cartea; a delegada do CSIC en Galicia, Carmen González; así como académicas e académicos da RAGC e representantes de institucións políticas, científicas, educativas, culturais e de investigación galegas.

O presidente da Academia destacou que “Aida Fernández Ríos foi unha investigadora capaz de identificar problemas relevantes e de situalos nun contexto internacional, converténdose nunha científica respectada moito máis alá de Galicia e abrindo camiños para outros. Demostrou que se pode estar profundamente ligado a este país e, ao mesmo tempo, participar na ciencia internacional de maior nivel. Ese é posiblemente un dos legados máis valiosos que podemos recoller da súa figura: desde Galicia pódese contribuír aos grandes problemas da ciencia”.

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Entrega das Medallas de Investigación de Galicia

O presidente da RAGC, Juan Lema, salientou que “hoxe é un día para recoñecer a excelencia científica de Galicia. A Real Academia Galega de Ciencias entrega as súas Medallas de Investigación a cinco científicos e científicas que representan moi ben a calidade e tamén a diversidade da investigación que se fai no nosa comunidade. As Medallas son tamén unha forma de estimular os nosos investigadores e investigadoras e de dar a coñecer á sociedade o seu traballo e o seu esforzo, que non sempre reciben a visibilidade e o recoñecemento que merecen”.

Unha das premiadas foi Mabel Loza, Medalla de Investigación en Bioloxía e Ciencias da Saúde,quen  é catedrática de Farmacoloxía na Universidade de Santiago e directora do Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS). Recibiu este recoñecemento pola súa contribución ao descubrimento temperán de fármacos, que sitúa a Galicia como líder nacional e un dos polos de innovación europeos no sector.

Sebastian Villasante, profesor de Economía Aplicada da USC e investigador do CRETUS (Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais), recibiu a medalla da sección de Ciencias Económicas e Sociais por converter a Galicia nun referente internacional no estudo do impacto socioeconómico do cambio climático nos océanos.

Por outra banda, Leandro Alejano, catedrático de Mecánica das Rochas na Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo, foi galardoado en Ciencias Técnicas por ter impulsado a mellora da seguridade das explotacións mineiras. 

Rosa Crujeiras, catedrática de Estatística e Investigación Operativa na Universidade de Santiago e actual reitora da USC, foi recoñecida no eido das Matemáticas, Física e Ciencias da Computación como grande impulsora da transferencia da investigación matemática á industria. 

Francisco Rivadulla, catedrático de Química Física da USC e investigador do CiQUS -Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares-, experto no deseño de novos materiais para a conversión de enerxía, recibiu a medalla da sección de Química e Xeoloxía.

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A Real Academia Galega de Ciencias homenaxeou a Aida Fernández Ríos durante o acto do Día da Ciencia en Galicia celebrado no Colexio de Fonseca

A RAGC outorga as súas Medallas de Investigación a catro profesores da USC
redacción santiago