Acompañamento emocional para pacientes e familias: a AECC inicia un programa de voluntariado en Paliativos do CHUS
Catro voluntarios acudirán cada mércores ao hospital compostelán ata xuño para ofrecer escoita e apoio en coordinación co equipo sanitario
A Asociación Española Contra o Cancro en Santiago de Compostela iniciou este mércores o seu programa de voluntariado de acompañamento hospitalario na Unidade de Coidados Paliativos do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), unha iniciativa que se desenvolverá en colaboración co equipo sanitario e que busca ofrecer apoio emocional e acompañamento a pacientes e familiares.
O programa busca reforzar a humanización da atención sanitaria a través da escoita, a conversa e o apoio emocional a persoas que atravesan situacións de especial vulnerabilidade. A actividade desenvolverase semanalmente todos os mércores entre os meses de outubro e xuño, en horario de 16.30 a 18.30 horas, cun equipo de catro voluntarios e voluntarias da Asociación Española Contra o Cancro. Todos eles recibiron a formación específica da entidade en acompañamento hospitalario a persoas adultas, que os capacita para desenvolver esta labor de apoio e acompañamento en coordinación co equipo sanitario da unidade.
O programa desenvolverase en estreita coordinación coa Unidade de Coidados Paliativos do CHUS. Ao comezo de cada xornada, o voluntariado dirixirase ao persoal sanitario do Control de Enfermaría para coordinar, seguindo as súas indicacións, as visitas que se realizarán ao longo da tarde.
Posteriormente, distribuirase por parellas e accederá ás habitacións tras solicitar permiso ás persoas que se atopen nelas. Os acompañamentos adaptaranse ás necesidades de cada paciente e familia, dedicando en cada caso a atención que a situación requir
Entre as funcións do voluntariado atópanse crear un clima de confianza e comodidade mediante a conversa, ofrecer escoita activa e acompañamento emocional, así como detectar posibles necesidades e trasladalas ao persoal sanitario da unidade para contribuír a unha atención o máis integral posible.
A posta en marcha deste programa no CHUS supón un novo paso no compromiso da Asociación Española Contra o Cancro coa humanización da atención sanitaria e co acompañamento ás persoas con cancro e ás súas familias ao longo de todo o proceso da enfermidade.