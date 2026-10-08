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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Acompañamento emocional para pacientes e familias: a AECC inicia un programa de voluntariado en Paliativos do CHUS

Catro voluntarios acudirán cada mércores ao hospital compostelán ata xuño para ofrecer escoita e apoio en coordinación co equipo sanitario 

Redacción Santiago
08/10/2026 19:05
O programa de voluntariado da AECC desenvolverase todos os mércores na Unidade de Coidados Paliativos do CHUS entre outubro e xuño
O programa de voluntariado da AECC desenvolverase todos os mércores na Unidade de Coidados Paliativos do CHUS entre outubro e xuño
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A Asociación Española Contra o Cancro en Santiago de Compostela iniciou este mércores o seu programa de voluntariado de acompañamento hospitalario na Unidade de Coidados Paliativos do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), unha iniciativa que se desenvolverá en colaboración co equipo sanitario e que busca ofrecer apoio emocional e acompañamento a pacientes e familiares.

O programa busca reforzar a humanización da atención sanitaria a través da escoita, a conversa e o apoio emocional a persoas que atravesan situacións de especial vulnerabilidade. A actividade desenvolverase semanalmente todos os mércores entre os meses de outubro e xuño, en horario de 16.30 a 18.30 horas, cun equipo de catro voluntarios e voluntarias da Asociación Española Contra o Cancro. Todos eles recibiron a formación específica da entidade en acompañamento hospitalario a persoas adultas, que os capacita para desenvolver esta labor de apoio e acompañamento en coordinación co equipo sanitario da unidade.

O programa desenvolverase en estreita coordinación coa Unidade de Coidados Paliativos do CHUS. Ao comezo de cada xornada, o voluntariado dirixirase ao persoal sanitario do Control de Enfermaría para coordinar, seguindo as súas indicacións, as visitas que se realizarán ao longo da tarde.

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Posteriormente, distribuirase por parellas e accederá ás habitacións tras solicitar permiso ás persoas que se atopen nelas. Os acompañamentos adaptaranse ás necesidades de cada paciente e familia, dedicando en cada caso a atención que a situación requir

Entre as funcións do voluntariado atópanse crear un clima de confianza e comodidade mediante a conversa, ofrecer escoita activa e acompañamento emocional, así como detectar posibles necesidades e trasladalas ao persoal sanitario da unidade para contribuír a unha atención o máis integral posible.

A posta en marcha deste programa no CHUS supón un novo paso no compromiso da Asociación Española Contra o Cancro coa humanización da atención sanitaria e co acompañamento ás persoas con cancro e ás súas familias ao longo de todo o proceso da enfermidade.

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