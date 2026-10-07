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Santiago de Compostela

A USC debate como combater as violencias contra as mulleres na era da imaxe sintética

O seminario CO(M)XÉNERO analizará os días 10 e 11 de novembro o papel da IA, as redes sociais, o cómic e a creación artesanal

Redacción Santiago
07/10/2026 18:30
A Facultade de Comunicación da USC acollerá os días 10 e 11 de novembro a XIII edición do seminario CO(M)XÉNERO
A Facultade de Comunicación da USC acollerá os días 10 e 11 de novembro a XIII edición do seminario CO(M)XÉNERO
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Os días 10 e 11 de novembro a Facultade de Comunicación acollerá a decimoterceira edición do seminario CO(M)xénero, este ano titulada 'Erro inesperado.  Artesás e sintéticas contra as violencias na imaxe pública'.  

No verán de 2026, o enxeñeiro Jacob Coxon renunciaba ao seu posto en Anthropic, unha das principais empresas nas que se desenvolve intelixencia audiovisual xenerativa, expresando o temor a que a IA puidera destruír a humanidade antes de que rematara a década. Sen chegarmos á unha idea de apocalipse tan cinematográfica, a investigación recente ten demostrado de xeito consistente que a IA incorpora sesgos raciais e de xénero que reproducen desigualdades e exclusións. 

A ausencia de perspectiva de xénero no desenvolvemento desta ferramenta tecnolóxica na  creación de imaxes  fai precisa unha reflexión colectiva sobre a tecnoloxía na que incorporar dúas liñas de pensamento feminista que poden funcionar de xeito complementario: dunha banda, seguindo a proposta de Donna Haraway no seu 'Manifesto ciborg', apropiármonos das ferramentas tecnolóxicas para desafiar o mandato patriarcal; doutra, resistir no artesán, no pequeno, autónomo e manual que desafía a  aceleración tecnofílica capitalista. Ambas as estratexias son necesarias para confrontar as violencias contra as mulleres que se producen na imaxe pública, e que as revitimizan, e propoñer alternativas desde as múltiples formas de facer feministas.

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Nesta décimoterceira edición do CO(M)XÉNERO proponse o encontro con creadoras e investigadoras que analizan as pegadas do patriarcado nas representacións dos corpos das mulleres e desenvolven imaxes que ocupan o espazo público virtual e real contra a violencia. O 10 de novembro, a deseñadora e docente Uqui Permuy falará da súa campaña 'Compostela en negro', a imaxe máis icónica da loita contra a violencia machista en Galicia, mentres que as investigadoras Bea Gutiérrez e Paulina Cano analizarán a inquietante presenza de influencers creadas sinteticamente nas redes sociais como unha forma de violencia contra as mulleres. 

Na xornada do 11 de novembro será a quenda da artista e investigadora Teresa Ferreiro, que se centrará nas representacións da violencia machista no cómic e na novela gráfica. Pechará esta edición o singular traballo da visualista, programadora e docente Marta Verde, que empregará imaxe e informática para explorar as representacións visuais da violencia contra as mulleres.

A inscrición xa está aberta, a participación é de balde ate completar a capacidade do espazo e a asistencia ao seminario é unha actividade recoñecida para diversos doutoramentos do EDIUS, especialmente para o de Comunicación e Información Contemporánea.

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