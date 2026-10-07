Santiago reúne a 4.700 médicos de Atención Primaria en un congreso centrado en la medicina genómica y la inteligencia artificial

El 48º Congreso Nacional de Semergen se celebra en Santiago desde este miércoles y hasta el sábado con la participación de cerca de 4.700 profesionales Concello de Santiago

El 48º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) reunirá desde la tarde de este miércoles, 7 de octubre, a cerca de 4.700 profesionales de esta especialidad durante cuatro jornadas que abordarán cuestiones como la medicina genómica y el papel de la inteligencia artificial (IA).

La cita ha sido presentada en rueda de prensa por el presidente de Semergen, José Polo; los presidentes del comité organizador y científico, Manuel Portela y Enrique Gamero, y la alcaldesa, Goretti Sanmartín. Los presentes han anticipado el contenido de las 182 actividades y cerca de 290 horas de formación con las que contará el encuentro, que finalizará el sábado.

El médico compostelano Ángel Carracedo será el encargado de la ponencia de apertura, que girará alrededor de la genómica, una de las cuestiones centrales sobre las que orbitará el congreso. Al respecto, el doctor Portela ha reivindicado a la de familia como "la primera medicina personalizada": "Nosotros no hacemos solo diagnósticos de salud, también diagnósticos sociales".

La aplicación de la IA será otro de los ejes estratégicos centrales. "Negar que va a tener impacto en la medicina es no darse cuenta de lo que va a pasar", ha apuntado el doctor, que igualmente ha negado que estos avances tecnológicos vayan a "suplir" al médico de familia. "Lo que hace es cuidar, acompañar y seguir durante toda la vida de los pacientes", ha completado.

Santiago reúne desde este miércoles a profesionales de la Atención Primaria en el 48º Congreso Nacional de SEMERGEN Más información

Ambas líneas se enmarcan dentro del abordaje del congreso sobre la innovación. El rigor con humanidad, la utilidad clínica real y la investigación son otros de los bloques que completan el contenido del programa. En líneas generales, este pretende responder a una pregunta, según el doctor Gamero: "¿Cómo podemos mejorar la atención que reciben las personas que acudan a nuestro centro de salud?".

También ha recalcado la carga práctica de la programación, que ocupa más de dos tercios del total del contenido, con actividades práctica de simulación, talleres y aulas de IA, farmacogenética y cirugía menor, entre otros ejemplos.

Renovación de la medicina de familia, un "vaso medio lleno"

Cabe destacar que, entre los inscritos, 1.760 son médicos residentes y médicos jóvenes de esta especialidad. De hecho, al respecto del futuro de la misma, José Polo ha rechazado lanzar un "mensaje catastrofista" sobre la renovación generacional y ha llamado a ver la "botella media llena".

"Hay que tener en cuenta que, si de cualquier otra especialidad se ofertaran tantísimas plazas, tampoco quedarían cubiertas. Más de 2.000 médicos eligen medicina de familia. Son más de 2.000 plazas y este año han sido cubiertas todas las plazas para hacer la residencia. Luego hay cambios y renuncias, pero hay que ver la botella medio llena", ha expuesto.

Santiago, "ciudad ideal"

Por su parte, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha situado a la ciudad como "referente" en el ámbito profesional que aborda el congreso. "Es un lugar de intercambio, de acogida y donde el conocimiento tiene absolutamente una importancia fundamental", ha perfilado la regidora, que entiende esta especialidad como la "columna vertebral" de la sanidad.

El presidente de Semergen coincide en que Santiago es una "ciudad ideal" para la celebración de este encuentro: "Encarna parte de nuestra historia y, además, es una ciudad de camino, como dice el lema de nuestro congreso".