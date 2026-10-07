Santiago reforza a súa promoción como destino para congresos e eventos profesionais
Turismo de Santiago participa nunha xornada do sector MICE na Coruña para presentar ante máis dun cento de profesionais os recursos da cidade
Turismo de Santiago participou onte nunha xornada de traballo organizada por OPC Galicia, asociación que agrupa as principais empresas organizadoras de congresos do país, no Palacio de Santa Bárbara. A xornada de traballo tiña como obxectivo amosar os recursos e atractivos do conxunto da provincia, baixo o título “A Coruña: un camiño al MICE”.
A participación nesta xornada permitíu destacar ás máis das cen persoas do sector que asistiron as múltiples e diversas opcións que ofrece Santiago de Compostela como destino para este segmento tan interesante para a cidade. Pero ademais permitiu que estas posibilidades se complementase coas que se ofrecen no resto da provincia en particular, e non conxunto galego en xeral.
Esta acción enmárcase no traballo constante de promoción e consolidación de Compostela non só como un destino capaz de acoller multiples tipos de eventos profesionais, dende grandes congresos, coma o SEMERGEN de Mediciña Familiar, que está celebrandose do sete ao dez de outurbo, até viaxes de incentivos, que non acostuman ter unha trascendencia pública pero si teñen un impacto económico moi importante e fomentan a desestacionalización da demanda.
A participación neste evento súmase por exemplo ás xornadas de promoción inversa no mercado francés que se celebraron na semana pasada en Santiago. Tratouse dunha acción organizada pola Spain Convention Bureau, que escolleu a Compostela para amosar as posibilades de diferentes destino estatais para amosar as súas posibilidades precisamente no sector dos encontros, incentivos, congresos e eventos.