Santiago inicia este jueves el ciclo que llevará la obra íntegra para órgano de Bach a la Catedral

El ciclo BachCompostela ofrecerá 21 conciertos en la Catedral de Santiago entre octubre de 2026 y diciembre de 2028 Catedral de Santiago

La Catedral de Santiago será escenario desde este jueves de un proyecto que se prolongará durante más de dos años: la interpretación íntegra de la obra para órgano de Johann Sebastian Bach. El ciclo BachCompostela arrancará a las 21.00 horas con un primer concierto a cargo del organista Juan de la Rubia y continuará hasta diciembre de 2028 con una cita mensual.

En total, serán 21 conciertos en los que se interpretarán más de 250 obras del compositor alemán. Los programas se articularán en torno a los ciclos litúrgicos del año y a distintos contextos estéticos de la producción de Bach, como la influencia italiana y francesa, la Eucaristía, el coral o las transcripciones.

La primera cita, titulada 'Inicio del camino: Laberintos y ostinatos', servirá para poner en marcha este recorrido por la producción organística de Bach. Las entradas para este concierto ya se han agotado.

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La siguiente actuación está prevista para el 12 de noviembre y las entradas se pondrán a disposición del público en los próximos días.

El proyecto se desarrolla en paralelo en Santiago y en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, en colaboración con esta institución. La programación compostelana se enmarca además en la preparación del Año Santo Compostelano de 2027 y coincide con el 50 aniversario del órgano Mascioni de la Catedral.

BachCompostela propone así recorrer de manera cronológica y temática una parte esencial de la obra de Bach para órgano, con Juan de la Rubia como intérprete a lo largo de las 21 sesiones programadas en la Catedral.