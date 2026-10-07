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Santiago de Compostela

Los jóvenes acampados en O Obradoiro piden pesas, vigas y sacos de dormir para mantener la protesta

La lista de materiales incluye también 50 palés, una batería de coche, una carpa y elementos de iluminación a pilas o batería

Agencias
07/10/2026 15:37
La acampada por la vivienda cumple cinco días en la Praza do Obradoiro de Santiago, donde los participantes mantienen sus reivindicaciones
La acampada por la vivienda en la Praza do Obradoiro de Santiago cumple esta madrugada una semana
Europa Press
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Los jóvenes acampados en la Praza do Obradoiro en protesta por la crisis de la vivienda han llamado a la ciudadanía a colaborar con pesas de gimnasio, vigas de tres metros y sacos de dormir, entre otros objetos, para seguir construyendo las estructuras de la acampada.

De esta forma, han publicado a través de redes sociales una lista actualizada con diferentes objetos, entre los que figuran una batería de coche cargada, 50 palés, una carpa de estructura fuerte, cualquier elemento que pueda aportar iluminación y funcione con batería o pilas, garrafas, sacos de dormir, radiografías, cubos y vigas de tres metros.

La acampada por la vivienda continúa en la Praza do Obradoiro de Santiago pese a la lluvia y a la previsión de fuertes precipitaciones

Los jóvenes acampados en O Obradoiro mantendrán la protesta por la vivienda "de forma indefinida" a pesar del mal tiempo

Más información

La lista difundida este miércoles está en constante actualización cada día a través de su perfil de 'Instagram', donde informan a las personas interesadas en colaborar de qué forma pueden hacerlo. Además, en días anteriores, recalcaron que no hacía falta comprar nada a propósito, sino que pedían que se contribuyera con objetos almacenados en casa.

Esta madrugada los jóvenes cumplirán una semana acampados en la emblemática plaza compostelana donde conviven diariamente con peregrinos y turistas.

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