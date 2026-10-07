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Santiago de Compostela

La caída de un árbol de grandes dimensiones obliga a cortar la Avenida das Burgas, en el Campus Sur de Santiago

Ep
07/10/2026 10:08
Campus Sur de la USC
Campus Sur de la USC
Diario de Compostela
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La caída de un árbol de grandes dimensiones ha obligado a cortar en la mañana de este miércoles la Avenida das Burgas, situada en el Campus Sur, en Santiago de Compostela.

La caída, que se produjo frente al Hospital HM La Esperanza, ha complicado el tráfico coincidiendo con la hora de entrada en los centros educativos de la zona, el CEIP Pio XXII, y el IES Arzebispo Xelmirez I, si bien la Policía Local desvió la circulación por vías alternativas del Campus.

En estos momentos, además la Policía Local, se encuentra en la zona una grúa y varios operarios que tratan de retirar la madera y las ramas de la calzada.

En la misma zona ya se habían producido caídas de árboles en durante anteriores episodios de temporal.

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