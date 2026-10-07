Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

E se a túa próxima idea de negocio comeza xogando?

A USC organiza o 14 de outubro un obradoiro con LEGO Serious Play para dar forma a novos proxectos e analizar a súa viabilidade

Adriana Quesada
Adriana Quesada
07/10/2026 17:15
O obradoiro celebrarase o 14 de outubro na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC, entre as 16.00 e as 19.30 horas
O obradoiro celebrarase o 14 de outubro na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC, entre as 16.00 e as 19.30 horas
Xavi Cabrera
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Converter unha idea nun proxecto e poñela a proba a través de pezas de LEGO. Esa é a proposta do obradoiro 'LEGO Serious Play: Traballa coa túa idea. Xera, crea e constrúe', que a Universidade de Santiago organizará o vindeiro 14 de outubro na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

A actividade empregará a metodoloxía LEGO Serious Play para que as persoas participantes traballen sobre unha idea de proxecto dunha maneira práctica. As pezas servirán para representar diferentes elementos da proposta e analizar cuestións como quen serían os seus potenciais clientes, que necesidades terían ou que obstáculos poderían atoparse polo camiño.

O obradoiro tamén permitirá abordar a proposta de valor do proxecto, o traballo en equipo e as posibilidades de cooperación, así como practicar a maneira de explicar unha idea de forma breve e efectiva.

El estudio analiza la relación entre las alteraciones genéticas hereditarias y la evolución del cáncer de próstata de alto riesgo

Uno de cada doce hombres con cáncer de próstata de alto riesgo presenta una alteración genética hereditaria

Más información

A iniciativa está especialmente dirixida a persoas emprendedoras, alumnado e persoas egresadas da USC, aínda que tamén poderá participar o público xeral. Un dos seus obxectivos é explorar as posibilidades da economía social e do cooperativismo como fórmulas para poñer en marcha proxectos colectivos.

A sesión desenvolverase entre as 16.00 e as 19.30 horas e contará con prazas limitadas. As persoas interesadas poden inscribirse ata o 12 de outubro ás 12.00 horas. Ademais, quen participe poderá acceder posteriormente a asesoramento gratuíto para avanzar na creación do proxecto.

O programa forma parte das actuacións da Rede Eusumo, impulsada pola Xunta para fomentar o cooperativismo e a economía social.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El director musical de la Catedral, Óscar Valado, y el organista Juan de la Rubia presentaron el ciclo 'Bach Compostela', un proyecto que ofrecerá 21 conciertos gratuitos

Santiago inicia este jueves el ciclo que llevará la obra íntegra para órgano de Bach a la Catedral
Adriana Quesada
A Facultade de Comunicación da USC acollerá os días 10 e 11 de novembro a XIII edición do seminario CO(M)XÉNERO

A USC debate como combater as violencias contra as mulleres na era da imaxe sintética
redacción santiago
Turismo de Santiago participou na xornada 'A Coruña: un camiño al MICE', organizada por OPC Galicia no Palacio de Santa Bárbara

Santiago reforza a súa promoción como destino para congresos e eventos profesionais
redacción santiago
O prazo para solicitar as axudas do Consorcio de Santiago para o acondicionamento de locais comerciais da Cidade Histórica remata o 13 de outubro

Os comercios da Cidade Histórica de Santiago poden solicitar ata o 13 de outubro axudas de ata 10.000 euros
redacción santiago