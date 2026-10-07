E se a túa próxima idea de negocio comeza xogando?
A USC organiza o 14 de outubro un obradoiro con LEGO Serious Play para dar forma a novos proxectos e analizar a súa viabilidade
Converter unha idea nun proxecto e poñela a proba a través de pezas de LEGO. Esa é a proposta do obradoiro 'LEGO Serious Play: Traballa coa túa idea. Xera, crea e constrúe', que a Universidade de Santiago organizará o vindeiro 14 de outubro na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.
A actividade empregará a metodoloxía LEGO Serious Play para que as persoas participantes traballen sobre unha idea de proxecto dunha maneira práctica. As pezas servirán para representar diferentes elementos da proposta e analizar cuestións como quen serían os seus potenciais clientes, que necesidades terían ou que obstáculos poderían atoparse polo camiño.
O obradoiro tamén permitirá abordar a proposta de valor do proxecto, o traballo en equipo e as posibilidades de cooperación, así como practicar a maneira de explicar unha idea de forma breve e efectiva.
A iniciativa está especialmente dirixida a persoas emprendedoras, alumnado e persoas egresadas da USC, aínda que tamén poderá participar o público xeral. Un dos seus obxectivos é explorar as posibilidades da economía social e do cooperativismo como fórmulas para poñer en marcha proxectos colectivos.
A sesión desenvolverase entre as 16.00 e as 19.30 horas e contará con prazas limitadas. As persoas interesadas poden inscribirse ata o 12 de outubro ás 12.00 horas. Ademais, quen participe poderá acceder posteriormente a asesoramento gratuíto para avanzar na creación do proxecto.
O programa forma parte das actuacións da Rede Eusumo, impulsada pola Xunta para fomentar o cooperativismo e a economía social.