Alumnos de Harvard estudan en Santiago propostas para aplicar construción sustentable á vivenda pública
O alumnado do posgrao en Sustentabilidade analizará durante tres meses a aplicación de técnicas industrializadas en madeira a futuros proxectos residenciais da cidade
O concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica, Iago Lestegás, estivo acompañando o grupo de alumnos e alumnas da Harvard Extension School que participaron, no marco do posgrao en Sustentabilidade, en varias actividades de campo de cara a realizar propostas para aplicar técnicas eficientes e sustentables a proxectos de vivenda pública.
As actividades de campo estiveron centradas en coñecer diferentes aspectos relacionados co urbanismo sustentable, toda vez que os proxectos do alumnado se centrarán en relacionar as técnicas de construción industrializada en madeira da empresa FINSA coa súa posterior aplicación na construción de vivenda de promoción pública en Santiago de Compostela. Tamén mantiveron un encontro de traballo no COAG para coñecer proxectos contemporáneos de vivenda colectiva da man de varios equipos de arquitectos: Abalo Alonso, Carbajo Barrios, RVR, Villacé e Cominges.
O programa, no que participa alumnado formado por profesionais que queren especializarse en disciplinas concretas, está coordinado polo Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) e baséase no estudo de casos reais. Nos vindeiros tres meses, o alumnado traballará nas propostas, que serán compiladas nun informe para a súa toma en consideración por parte do Concello de Santiago e de FINSA.
Santiago no Encontro sobre cidades históricas habitables
Iago Lestegás representará Santiago de Compostela no Encontro sobre cidades históricas habitables, que terá lugar o xoves e venres desta semana en Pamplona-Iruña. No encontro, en que participan catro cidades -Santiago de Compostela, Pamplona-Iruña, Girona e Vitoria-Gasteiz-, abordarase un reto común: preservar o patrimonio e, ao mesmo tempo, seguir mantendo barrios habitables, asequibles, activos e socialmente diversos.
Así, o xoves, Iago Lestegás participará na mesa institucional baixo o epígrafe “Como manter habitables os centros históricos no século XXI?”, na que tamén interveñen o alcalde de Pamplona-Iruña, Joseba Asiron Sáez, o alcalde de Girona, Lluc Salellas Vilar, e o concelleiro de Modelo de Cuidad, Urbanismo y Vivienda de Vitoria-Gasteiz, Borja Rodríguez Ramajo.
Nesta mesa, compartirá a experiencia compostelá sobre varios aspectos, como a utilización das ferramentas urbanísticas para protexer o comercio de proximidade e o dereito á vivenda, ou as actuacións no ámbito da rehabilitación e rexeneración urbana que desenvolve o Concello de Santiago.
O venres ás 10h, participará na mesa temática “Vivir no Centro: vivenda asequible, permanencia e relevo xeneracional”, centrada na identificación de estratexias, instrumentos e condicións para reforzar a oferta de vivenda a prezos accesibles nos centros históricos, a facilitar a permanencia da poboación residente e asegurar o relevo xeracional.
E tamén o venres, ás 12h, participará na mesa temática “Activar sen expulsar: comercio, actividade económica e equilibrio de usos”, que ten por obxectivo identificar as estratexias de activación locais, o tipo de comercio e a actividade económica compatibles coa vida cotiá e a sustentabilidade económica das cidades históricas. Tamén se porá o foco en estratexias para evitar o desprazamento da veciñanza da vivenda habitual e no fomento do comercio de proximidade.
O obxectivo do encontro é poñer en común ideas e experiencias para abordar desafíos compartidos por moitas cidades históricas no século XXI, co foco na habitabilidade e na calidade de vida.