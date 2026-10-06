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Santiago de Compostela

Santiago reúne desde este miércoles a profesionales de la Atención Primaria en el 48º Congreso Nacional de SEMERGEN

El encuentro, que se celebra hasta el 10 de octubre en el Palacio de Congresos, incluye ponencias, talleres y mesas redondas centradas en la actualización y la práctica clínica

Adriana Quesada
Adriana Quesada
06/10/2026 17:15
Varios de los participantes del congreso acudieron al Pazo de Raxoi, donde fueron recibidos por la alcaldesa y representantes de los grupos de la Corporación Municipal
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Santiago acoge desde este miércoles y hasta el 10 de octubre el 48º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), un encuentro que reunirá en la ciudad a profesionales de la Medicina de Familia para compartir conocimientos, experiencias y novedades relacionadas con la atención a los pacientes.

El congreso se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia y cuenta con una programación científica que incluye ponencias, talleres y mesas redondas sobre los principales avances de la Medicina de Familia, con un enfoque práctico y orientado a la aplicación de los conocimientos en la atención sanitaria.

El encuentro constituye la principal cita científica anual de SEMERGEN y busca también reforzar los vínculos profesionales entre los médicos de Atención Primaria. La organización destaca que la programación ha sido elaborada con la participación de profesionales de la sociedad y aborda distintas cuestiones de actualidad para el ejercicio de la Medicina de Familia.

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La celebración del congreso en Compostela llevó este martes a su comité organizador y a varios de sus participantes al Pazo de Raxoi, donde fueron recibidos por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y representantes de los grupos de la Corporación Municipal. La regidora destacó durante el encuentro el papel de la Atención Primaria como "columna vertebral" del sistema sanitario y reclamó recursos, inversiones y personal suficiente para reforzarla.

Sanmartín aprovechó además para reivindicar los vínculos históricos de Santiago con la medicina y recordó figuras como los hermanos Baltar, Castelao o Ángel Carracedo. La alcaldesa participará este miércoles en la inauguración oficial del congreso.

Además de la actividad científica, SEMERGEN plantea el encuentro como una oportunidad para que los asistentes conozcan Santiago y su patrimonio durante su estancia en la ciudad.

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