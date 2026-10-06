Santiago recupera as Rutas Saudables para combater o sedentarismo con paseos gratuítos de 5 quilómetros
A iniciativa do Concello e a AECC comezará o 14 de outubro e ofrecerá saídas quincenais os mércores pola mañá
O Concello de Santiago e a Asociación Española Contra o Cancro colaboran nunha nova edición das Rutas Saudables, unha iniciativa gratuíta que busca combater o sedentarismo e promover a saúde a través da actividade física. A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, presentou hoxe o programa xunto con Xoán Concheiro, presidente da Xunta Local da AECC en Santiago, e Andrea Gómez, psicóloga e membro da área de Promoción da Saúde da Asociación.
As Rutas Saudables forman parte das accións de prevención da Asociación Española Contra o Cancro e desenvólvense actualmente nas cidades de Santiago, A Coruña e Ferrol. A iniciativa busca facilitar a incorporación do exercicio físico á vida diaria a través de paseos duns 5 km, de entre 60 e 90 minutos de duración, guiados por persoas voluntarias que acompañan e velan pola seguridade e benestar dos participantes. Os percorridos, deseñados desde o Concello, transcorren por distintos puntos da cidade e permiten descubrir espazos tan emblemáticos como o Parque Eugenio Granell, a Carballeira de San Lourenzo, o Parque de Belvís ou o Xardín de Fonseca.
Os riscos do sedentarismo
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais explicou que iniciativas como as Rutas Solidarias “axudan a combater a tendencia ao sedentarismo, cada vez máis preocupante por mor dos novos hábitos de vida e o uso excesivo das novas tecnoloxías”. María Rozas lembrou que “a Organización Mundial da Saúde recomenda 150 minutos de actividade física semanal, e ainda que poida non parecer moito, unha parte moi importante da poboación non o cumpre”.
O presidente da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro en Santiago, Xoán Concheiro, explicou que “moitas persoas son conscientes da importancia de facer exercicio, pero atopan dificultades para dar ese primeiro paso”. Nese sentido, salientou que “estas rutas ofrecen unha alternativa sinxela e accesible que, ademais, teñen un segundo obxectivo que consideramos igualmente importante: combater a soidade e favorecer as relacións sociais”
Inscricións abertas
As Rutas Saudables celebraranse cunha periodicidade quincenal e as saídas serán os mércores ás 11.00 horas. A primeira ruta terá lugar o vindeiro 14 de outubro.
As persoas interesadas en participar poden inscribirse na sede da Asociación Española Contra o Cancro en Santiago, chamando ao teléfono 981 576 479 ou a través do correo electrónico santiago.compostela@contraelcancer.es.
Durante a presentación, Xoán Concheiro lembrou tamén a próxima celebración da “Noite Solidaria contra o cancro”, que terá lugar o vindeiro 23 de outubro, ás 21.00 horas, no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura. Organizada coa colaboración da Xunta de Galicia, a iniciativa busca mobilizar á sociedade compostelá en apoio á investigación oncolóxica e ás persoas afectadas polo cancro.
As entradas para a “Noite Solidaria contra o cancro” teñen un prezo de 55 euros e xa se poden adquirir na sede da Asociación Española Contra o Cancro en Santiago, así como nos establecementos colaboradores A Reixa Tenda, Matrioska e Xoiería Jael, e a través do seguinte formulario en liña. Ademais, as persoas que non poidan asistir e desexen colaborar coa iniciativa poderán facelo mediante unha fila 0 solidaria, realizando a súa achega a través da conta habilitada.