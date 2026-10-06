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Santiago de Compostela

Resuelta la avería que obligó a interrumpir el tráfico ferroviario entre Santiago, Pontevedra y Vigo

Adif informa de que la circulación se recupera de forma gradual, aunque todavía pueden registrarse demoras y servicios por carretera en estaciones intermedias

Agencias
06/10/2026 15:29
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)
La incidencia en los sistemas de regulación del tráfico ferroviario obligó a interrumpir la circulación entre la bifurcación de Angueira y Faxil desde antes de las 11.00 horas
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La incidencia que afectó al tráfico ferroviario entre Santiago de Compostela y Pontevedra-Vigo ha sido solucionada. Según informa Adif, la circulación tiende a normalizarse de forma gradual.

Adif había informado de que una incidencia en los sistemas de regulación del tráfico afectó a los trenes que circulaban entre Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo.

La avería motivó que, desde antes de las 11.00 horas, se interrumpiese la circulación ferroviaria entre la bifurcación de Angueira y Faxil. Ahora, Adif ha informado de que se normaliza de forma gradual.

Renfe, por su parte, ha concretado que la incidencia en la infraestructura afectó a la circulación ferroviaria tanto por la línea convencional como por el Eje Atlántico.

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Los trenes que se encontraban circulando en ese momento continuaron viaje hasta destino, acumulando demora o mediante transporte alternativo por carretera.

Transporte por carretera para estaciones intermedias 

La circulación por el Eje Atlántico, por donde prestan servicio los trenes de Alta Velocidad y Media Distancia, se encuentra actualmente restablecida.

Mientras tanto, los servicios regionales están siendo desviados por este itinerario, por lo que Renfe ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros con origen o destino en las estaciones intermedias.

Aún pueden registrarse demoras por la avería 

Desde que se tuvo conocimiento de la incidencia, la compañía recalca que se ha reforzado la información a los viajeros mediante el envío de mensajes con información sobre el estado de sus servicios.

La circulación ferroviaria se encuentra operativa, si bien pueden registrarse demoras como consecuencia de esta incidencia.

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