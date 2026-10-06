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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A Quintana convértese nun escenario de improvisación colectiva para abrir o Festival Imperdible

O evento internacional de improvisación celebrarase en Santiago do 8 ao 18 de outubro con espectáculos, obradoiros e propostas de teatro, música, danza e regueifa

Adriana Quesada
Adriana Quesada
06/10/2026 19:00
O festival terá lugar en Santiago ata o 18 de outubro e contará con espectáculos, actuacións e obradoiros
O festival terá lugar en Santiago ata o 18 de outubro e contará con espectáculos, actuacións e obradoiros
Concello de Santiago
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A Praza da Quintana transformarase este xoves nun escenario de creación colectiva coa apertura do Festival Internacional de Improvisación de Galicia, Imperdible. A partir das 19.00 horas, as persoas participantes poderán sumarse a Quintana de Vivos Experience, unha experiencia deseñada especificamente para Santiago na que a improvisación, o azar e a participación do público serán os elementos centrais.

A proposta está inspirada nos MP3 Experiments do colectivo neoiorquino Improv Everywhere. As persoas participantes recibirán uns auriculares a través dos que unha voz guía irá propoñendo xogos, movementos, retos e situacións inesperadas. O obxectivo é que a praza se converta progresivamente nunha especie de escenario colectivo no que cada participante contribúa a unha creación que só sucederá unha vez.

Esta experiencia servirá para inaugurar a sexta edición de Imperdible, que se desenvolverá en Santiago ata o 18 de outubro cunha programación que combina espectáculos, accións de rúa e obradoiros. A organización mantén a improvisación teatral como fío condutor, pero amplía nesta edición a presenza doutras disciplinas como a música, a danza ou a regueifa.

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Entre as propostas destacadas figura Woman Up!, un espectáculo internacional que reunirá en Compostela a Lucía Veiga, nomeada ao Goya á mellor actriz revelación en 2025 por 'Soy Nevenka'; Susana Sampedro, gañadora do Mestre Mateo á mellor interpretación feminina de reparto en 2024 por 'Matria'; Ana Puerta, da compañía granadina La Tetera, e Paula Galimberti, fundadora de Jamming. A peza aborda, desde o humor e a emoción, experiencias compartidas das mulleres ao longo das súas vidas.

A programación inclúe tamén un laboratorio de improvisación en clave de thriller rural, impartido polo actor, guionista e director Miguel Canalejo xunto coa actriz Antía Vidal. O obradoiro reunirá doce improvisadores galegos e culminará coa representación de 'Nun lugar onde nunca pasa nada' na Sala Capitol.

A comedia absurda e a improvisación musical terán presenza con Ángel Cantizani, da compañía madrileña Al Tran Tran, que presentará 'Pepino', unha proposta sobre o propio proceso de creación dun espectáculo e as expectativas e fracasos que o acompañan.

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O festival reforzará ademais a súa dimensión internacional coa participación de Coqueluje Teatro de Improviso, compañía brasileira colaboradora de Barbixas, que levará a Santiago , un espectáculo inspirado no universo de 'As cidades invisibles', de Italo Calvino.

A formación será outro dos eixes de Imperdible, cun programa de dez obradoiros impartidos por profesionais da improvisación. Entre eles haberá propostas para aprender a improvisar en rima con Víctor Ruíz, de Improversados; traballar o xesto e o corpo como ferramentas creativas con Arturo Cobas, ou afondar na improvisación tradicional galega a través dunha clase de regueifa impartida pola filóloga e cantante Alba María.

Durante dez días, Santiago converterase así nun espazo para explorar a improvisación desde diferentes linguaxes artísticas e con actividades dirixidas a públicos diversos e de distintas idades.

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A Quintana convértese nun escenario de improvisación colectiva para abrir o Festival Imperdible
Adriana Quesada