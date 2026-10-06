Centenares de docentes de la concertada protestan en Santiago para exigir a la Xunta que desbloquee la negociación

La manifestación de docentes de la enseñanza concertada partió de la Alameda de Santiago y terminó ante el edificio administrativo de la Xunta en San Caetano Europa Press

Centenares de profesores de la enseñanza concertada se han manifestado en Santiago para reclamar a la Consellería de Educación que abra mesas de negociación, desbloquee los acuerdos pendientes y aborde mejoras laborales para el sector.

La manifestación ha salido del parque de la Alameda sobre las 11.30 horas y la marcha de paraguas ha discurrido por las calles de Compostela hasta recalar ante el edificio administrativo de la Xunta, en San Caetano. El seguimiento de la huelga, según ha indicado UGT en un comunicado, ha sido de un "65%".

La lluvia no ha frenado a los manifestantes, que han entonado cánticos en alusión al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP de la Xunta, Román Rodríguez, como 'Conselleiro, negociación o dimisión' y, entre otros, 'Conselleiro, poco chiste, la concertada también existe'.

En declaraciones a los medios, la secretaria federal de FSIE Galicia, Yolanda Benito, ha pedido que la Consellería de Educación "los reciba a negociar". "Desde hace 17 años tenemos acuerdos bloqueados y ahora que están negociando los presupuestos, es momento de que termine el bloqueo, se sienten y podamos negociar mejoras que son imprescindibles para el sector", ha afirmado.

Por su parte, el representante de UGT, José Antonio Míguez, ha criticado el "incumplimiento de los acuerdos", que, según ha señalado, supone que "para la mayoría de la gente le deben 28.000 euros desde 2010".

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"Nosotros somos trabajadores que damos un servicio público igual que los compañeros de la pública. Nosotros trabajamos 25 horas a la semana y ellos trabajan 18 horas lectivas", ha indicado, al tiempo que ha remarcado que la calidad de la educación se mide "en el tiempo que tiene un profesor para actualizarse y preparar las clases".

Por ello, ha exigido "estar en igualdad de condiciones" que los compañeros de la pública y que "los traten" como "el resto" de trabajadores de los servicios públicos.

Asimismo, la representante de CC.OO., Tania Alonso, ha apuntado a que el "problema" es que la Xunta "sistemáticamente privatiza servicios públicos". En este sentido, ha pedido a la Consellería que "abra mesas de negociación" y "deje de echar encima" el sostenimiento de la enseñanza a los trabajadores.

El responsable de la FeUSO, Juan Lemos, ha indicado que la reducción de ratios en la enseñanza ha conllevado la inclusión "de muchos jóvenes con necesidades educativas especiales", lo que ha provocado que el profesorado "tenga que asumir" una "carga educativa mayor". Por ello, una de las medidas que reclaman es "la bajada" de la "carga lectiva".

Asimismo, el representante de la CIG-Ensino, Enrique García, ha indicado que hay un colectivo "de 7.000 trabajadores" que tiene una mesa de negociación que es tripartita y "no se le da funcionalidad". "No hay ningún tipo de negociación", ha criticado.

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Por todo ello, ha instado a Román Rodríguez a "ponerse las pilas" y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que "abandone la inacción" y "haga dimitir" al conselleiro "si no hace su trabajo". "Hay que cambiar las políticas educativas de la Xunta, hay que apostar por una calidad en la educación en general en Galicia, abandonar los fines economicistas y apostar por una educación de calidad", ha remarcado.

Finalmente, la secretaria general de la enseñanza privada de SNEP, Teresa Iglesias, ha indicado que reclaman "lo que les pertenece". En este sentido, ha criticado que los acuerdos firmados en 2009 "están bloqueados" y que "llevan años esperando para cobrar lo que les deben".

"Si no nos escuchan vamos a llegar a donde haga falta. La mesa tripartita tiene unas funciones, ni la están convocando en los plazos que corresponden, ni están negociando absolutamente nada. El diálogo no existe y la única vía que nos dejan es la lucha en la calle", ha zanjado.

Conselleiro de educación

Por su parte, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha manifestado su respeto al derecho a la huelga y ha indicado que el PP es la "única formación política" del arco parlamentario de Galicia que "tiene una consideración" por la enseñanza concertada.

"Seguramente lo veremos próximamente, en las enmiendas a los presupuestos. Otras formaciones políticas van a pedir retirar recursos económicos que están dedicados en su inmensa mayoría a los pagos del profesorado de la concertada", ha afirmado.

Ante la petición de los sindicatos de establecer un calendario de negociaciones, el consellerio ha indicado que los profesores de la enseñanza concertada, que están en pago delegado, "son responsabilidad, desde el punto de vista contractual y laboral, de otras organizaciones".