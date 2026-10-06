Santiago de Compostela
Una avería por el mal tiempo provoca retrasos en los trenes entre Santiago y Ourense
Adif trabaja para resolver una incidencia en la señalización de la línea de altas prestaciones, que se suma a la avería ya solucionada entre Santiago, Pontevedra y Vigo
Una incidencia que afecta a la señalización y que ha sido provocada por condiciones meteorológicas adversas dificulta la circulación en la línea de altas prestaciones que une Santiago de Compostela y Ourense.
Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), los trenes de esta línea están registrando retrasos.
Adif traslada que su personal está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible.
Esta misma jornada también se registró una avería que llegó a interrumpir el tráfico ferroviario en los trenes entre la capital gallega y Pontevedra-Vigo, que ya ha sido solucionada.