Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago mantiene abiertos por la noche los baños del Obradoiro por "salubridad" ante la acampada

El Concello justifica la medida para facilitar el acceso a los aseos a los manifestantes y critica al PP por cuestionarla

Agencias
05/10/2026 16:00
Los baños públicos de la Praza do Obradoiro permanecerán abiertos durante la noche mientras continúe la acampada por la vivienda
Los baños públicos de la Praza do Obradoiro permanecerán abiertos durante la noche mientras continúe la acampada por la vivienda
X
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha confirmado que se mantienen abiertos durante la noche los baños públicos de la Praza do Obradoiro para mantener la "salubridad" de la zona, con motivo de la acampada por la vivienda.

La acampada indefinida impulsada por el Sindicato de Vivenda de Compostela desde el pasado jueves continúa creciendo y, a su vez, sumando críticas de los concejales populares por el trato del Gobierno local a los manifestantes.

En esta ocasión, el edil popular Adrián Villa publicó en la red social 'X' una imagen de los baños públicos de O Obradoiro abiertos durante la noche con el siguiente mensaje: "23.00 horas. Ya no es que paguemos la electricidad del campin, es que el Gobierno del BNG también deja abiertos los lavabos públicos del Obradoiro que, según el horario, cierran a las 21.00 horas".

La acampada por la vivienda cumple cinco días en la Praza do Obradoiro de Santiago, donde los participantes mantienen sus reivindicaciones

Los jóvenes acampados en O Obradoiro dicen que no esperan "absolutamente nada" de las elecciones

Más información

Preguntada por este asunto, Louzao ha confirmado que los aseos se mantienen abiertos durante la noche por una cuestión de "salubridad" de la zona. "Queremos mantener la salubridad de la zona, entendemos que hay unas personas ahí concentradas y evidentemente hay unos baños públicos y decidimos mantenerlos abiertos para que esas personas puedan ir a esos baños", ha justificado.

De todas formas, ha cargado contra los populares, asegurando que es "bastante lamentable" que, en vez de preocuparse por el derecho al acceso a la vivienda y de las personas a manifestarse, estén preocupados por si tienen donde acceder para ir al baño.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La manifestación de docentes de la enseñanza concertada partió de la Alameda de Santiago y terminó ante el edificio administrativo de la Xunta en San Caetano

Centenares de docentes de la concertada protestan en Santiago para exigir a la Xunta que desbloquee la negociación
Agencias
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)

Una avería por el mal tiempo provoca retrasos en los trenes entre Santiago y Ourense
Agencias
La acampada por la vivienda continúa en la Praza do Obradoiro de Santiago pese a la lluvia y a la previsión de fuertes precipitaciones

Los jóvenes acampados en O Obradoiro mantendrán la protesta por la vivienda "de forma indefinida" a pesar del mal tiempo
Agencias
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)

Resuelta la avería que obligó a interrumpir el tráfico ferroviario entre Santiago, Pontevedra y Vigo
Agencias