Santiago da luz verde a 36 viviendas públicas en Volta do Castro y abre expedientes sobre 16 pisos vacíos

La parcela de Volta do Castro tiene una superficie de 1.214 metros cuadrados y permitirá construir hasta 36 viviendas protegidas Concello de Santiago

La junta de Gobierno local de Santiago ha aprobado la propuesta de ordenación de una parcela situada en la rúa de Ildefonso Sánchez Mera, en Volta do Castro, para construir un total de 36 viviendas de promoción pública.

Tal y como ha trasladado su portavoz, Míriam Louzao, los terrenos son propiedad del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), que los adquirió de nuevo tras adjudicárselos a Portos de Galicia en 2006 con el objetivo de levantar en ellos un edificio para servicios administrativos. Finalmente, el proyecto no se llevó a cabo y el IGVS volvió a adquirirlos en 2025 por 836.850 euros.

Según ha detallado Louzao, el terreno cuenta con una superficie de 1.214 metros cuadrados y se encuentra situado al lado de la residencia de mayores de Volta do Castro.

En este contexto, el planeamiento establece una edificabilidad máxima de 4.000 metros cuadrados, con una previsión inicial de un único bloque de planta cuadrada de 20x20 metros y una altura máxima de 36 metros, distribuida en un bajo y nueve plantas.

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La propuesta aprobada este lunes por el Gobierno local mantiene este volumen, pero desplaza la edificación hacia el extremo sur de la parcela para separarlo de los inmuebles próximos y ampliar los espacios libres.

Míriam Louzao ha indicado que el principal cambio afecta al uso de la parcela, que pasará de terciario a residencial para acoger viviendas protegidas. Las viviendas que se construyan en estos suelos podrán destinarse al régimen de alquiler o venta y los alojamientos compartidos únicamente podrán destinarse al alquiler.

"Con este aumento, el PXOM se sitúa en 32 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes por cada 100 metros cuadrados construidos de vivienda frente a los 15 que exige la legislación", ha remarcado Louzao.

Viviendas vacías

Sin salir de vivienda, la junta de Gobierno local de Santiago también ha dado cuenta del inicio de nuevos expedientes para declarar como viviendas vacías con carácter permanente 16 inmuebles pertenecientes a entidades bancarias.

La portavoz municipal ha detallado que este procedimiento permitirá, al completar la tramitación y determinar la situación de las propiedades, aplicar la recarga correspondiente en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Louzao ha recordado que el ayuntamiento ya inició anteriormente procedimientos similares sobre otros tres inmuebles. "Seguimos trabajando en todo lo que desde nuestras competencias podemos hacer para mejorar el acceso a vivienda en Compostela", ha afirmado.