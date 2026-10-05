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Santiago de Compostela

Santiago aborda los malestares de la juventud con tres charlas sobre pornografía, masculinidad y democracia

El ciclo 'Malestares, Medio e Esperanza' arranca este martes en la Casa das Máquinas con encuentros gratuitos y una mirada crítica y feminista

Agencias
05/10/2026 16:30
La tenienta de alcaldesa de Santiago, María Rozas, presentó el ciclo, que se desarrollará durante el mes de octubre con la colaboración de Andaina
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Santiago de Compostela acogerá tres encuentros gratuitos del ciclo de charlas 'Malestares, Medio e Esperanza' para reflexionar sobre la situación y desafíos de la juventud desde una perspectiva "crítica y feminista".

La tenienta de alcaldesa, María Rozas, ha presentado en rueda de prensa los detalles del ciclo, que se desarrollará este mes de octubre con la colaboración de la asociación Andaina.

"Muchas veces los jóvenes aparecen en el debate público como responsables de cuestiones como el avance de la extrema derecha o la regresión en términos de igualdad, de violencia y de discursos machistas. Lo que proponemos con estas jornadas es reflexionar sobre lo que hay detrás de eso, en los malestares y miedos de los jóvenes", ha indicado Rozas.

En este sentido, ha lamentado que la juventud actual es la generación "más formada", pero también la que mira con más "desesperanza" hacia su futuro, porque los jóvenes "saben que lo van a tener muy complicado" para desarrollar una vida autónoma e independiente.

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El ciclo empezará este martes a las 19.00 en la Casa das Máquinas, con un encuentro en el que se abordarán las relaciones entre la juventud, la pornografía y la educación sexual. En la charla, participará la sexóloga María Rodríguez Suárez, el profesor Xosé Cabido y la presidenta de la Sociedade Galega de Sexoloxía, Vanessa Rodríguez Pousada.

La siguiente mesa se citará el 14 de octubre en el Centro Xove da Almáciga y girará alrededor de la masculinidad, con la presencia del escritor y activista Roy Galán y Josetxu Riviere Aranda, responsable del programa Gizonduz de Emakunde.

Finalmente, la última charla será el 21 de octubre también en el Centro Xove. La cita contará con Tamara Valladares de Vera, impulsora del programa 'DemocraZia con Z' y con Aida Raindo, educadora social y parte de Andaina.

Con todo, María Rozas ha animado a los jóvenes a asistir a los encuentros y participar de forma activa en ellos. "La gente joven es el colectivo gran olvidado desde las instituciones públicas, entonces el objetivo es también que se escuchen, que participen, que opinen", ha concluido.

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