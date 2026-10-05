Rueda respeta la acampada del Obradoiro, pero cuestiona que el Concello facilite luz a los manifestantes

Alfonso Rueda se pronunció sobre la acampada de Santiago durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mostrado su "respeto" a la acampada "pacífica" desarrollada en los últimos días en la Praza do Obradoiro de Santiago, aunque ha cuestionado que el Ayuntamiento ceda conexión a la energía eléctrica a manifestantes.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta de este lunes después de ser preguntado sobre si se debería desalojar la protesta.

Al respecto, ha dicho que a él "no le corresponde" tomar esa decisión. "Si es el lugar apropiado en estos momentos, eso ya es otra cuestión", ha añadido.

Sin embargo, se ha referido a que el Ayuntamiento les facilita, por ejemplo, el enganche a la luz, pese a que algunos barrios de la capital gallega "tienen muchos problemas para ser atendidos" por el gobierno local, mostrando su sorpresa por la "celeridad" que han tenido para los manifestantes.

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Entrega de pisos

Rueda también ha sido cuestionado por las críticas vertidas por ciertos colectivos sobre los actos de entrega de llaves que realiza el Gobierno gallego a los beneficiarios de pisos públicos, al considerar que fomentan un discurso aporofóbico.

"Yo creo que lo que sí que es no hacer nada contra la pobreza es hacer muchos anuncios, decir que la responsabilidad es de los demás y luego no hacer ni una sola vivienda", ha reivindicado.

Él ha subrayado que "ojalá" poder hacer "muchísimas más" entregas de llaves porque es un acto "muy simbólico" al ser un "motivo de fiesta" ver cómo personas pueden acceder a una nueva vivienda que "les cambia la vida para bien".

"Los que se molestan por esto son los que no se molestan frente a aquellos que hacen mucha propaganda, pero ninguna vivienda", ha sentenciado, esperando entregar más llaves a medida que se finalicen las obras de construcción de viviendas impulsadas por la Xunta.