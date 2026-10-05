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Santiago de Compostela

Los jóvenes acampados en O Obradoiro dicen que no esperan "absolutamente nada" de las elecciones

Aseguran que "seguirán con la acampada" y reclaman medidas que aborden "la raíz" del problema de la vivienda

Agencias
05/10/2026 15:28
La acampada por la vivienda cumple cinco días en la Praza do Obradoiro de Santiago, donde los participantes mantienen sus reivindicaciones
La acampada por la vivienda cumple cinco días en la Praza do Obradoiro de Santiago, donde los participantes mantienen sus reivindicaciones
Europa Press
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Los jóvenes acampados por la vivienda en la plaza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, han asegurado que no esperan "absolutamente nada" de las elecciones anticipadas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque consideran que "ningún partido político" va a "atacar a la raíz del problema". También, han avanzado que "seguirán con la acampada".

En declaraciones a los medios este lunes, el portavoz de la asamblea, Iker, ha mostrado su "total repulsa y desconfianza" ante el Gobierno "que el mismo se denomina el más progresista de la historia" y ha afirmado que "lo único que pueden prometer", tanto la izquierda como la derecha, es la "miseria de nuestra clase".

Todo ello, después de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, haya anunciado esta mañana su decisión de convocar elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre ante la necesidad de que los españoles decidan sobre el futuro que quieren para España y si prefieren dejarla en manos de la "ola revolucionaria" o por el contrario optar por seguir avanzando con un gobierno progresista.

"Lo único que nos puede prometer la derecha, con conocimiento de causa, es, si cabe, aún más miseria para la clase trabajadora, especialmente para los migrantes que a diario son masacrados en fronteras o que esperan durante años un proceso de regularización", ha señalado.

La acampada por el derecho a la vivienda continúa en la Praza do Obradoiro de Santiago, donde los jóvenes mantienen sus reivindicaciones

El PP de Santiago pide explicaciones por el supuesto suministro de luz a los acampados del Obradoiro

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En este contexto, los jóvenes ha afirmado que de las elecciones "no esperan absolutamente nada", ya que consideran que "ningún partido político" va a "atacar a la raíz del problema".

Los jóvenes, que llevan cinco días acampados en la emblemática plaza compostelana, donde cada vez hay más tiendas de campaña, han querido "dejar bien claro" que no están pidiendo al Gobierno central "ni permiso ni migajas".

Para ellos, las reformas son necesarias "como un medio para llegar a un fin" y no como "un fin en sí mismo". "La chispa que prendió la llama del desahucio de Maricarmen no se va a apagar ni con decretos ínfimos ni con nuevos cánticos de sirena de partidos políticos", ha advertido.

En este sentido, ha avanzado que "seguirán con la acampada" para conseguir sus objetivos y que, cuando vean que esta forma de protesta "ya dio el máximo rédito", pasarán a "otras formas de lucha por la vivienda". "No le ponemos fin de momento, ni tenemos pensado ponerle fin en un futuro próximo", ha avanzado.

Sobre las próximas elecciones, el portavoz de la asamblea ha indicado que "no espera" que "ningún partido político vaya a solucionar el problema" de la vivienda. "Vamos a exigir nuestras demandas y la movilización será la que hará que los partidos políticos no puedan negarse a cumplir nuestras demandas, porque no les vamos a dar opción", ha advertido.

Enganche de luz 

En otro orden de asuntos, preguntado por el suministro de electricidad por parte del gobierno local de Santiago a los jóvenes acampados, ha afirmado que "les dejó cargar dispositivos electrónicos".

"Nos dejaron meter un ladrón en el Ayuntamiento para poder cargar dispositivos electrónicos", ha zanjado.

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