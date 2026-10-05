Investigadores gallegos plantean nuevos criterios para identificar las zonas con una longevidad extrema

Los investigadores del IDIS y de las universidades de Santiago y Vigo han analizado los criterios empleados para identificar áreas de longevidad extrema Idis

Los investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) Alberto Ruano Raviña, Mónica Pérez Ríos y Guadalupe García, también docentes de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), han publicado en la revista 'Aging and Disease' cuáles deben ser los requisitos para que una zona geográfica sea identificada como de longevidad extrema, enfocada a la población que supera los 100 años.

El trabajo, titulado 'Extreme Longevity Areas: Redefining the Need for A Transparent and Standardized Framework', ha sido realizado en colaboración con los investigadores José María Faílde y María Dolores Dapía, del grupo Long-Aging de la Universidad de Vigo.

Hasta ahora, la identificación de dichas áreas se centraba exclusivamente en la valoración del número de centenarios respecto a las personas nacidas en un determinado período en ese lugar y compararlas frente a las zonas limítrofes.

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En este contexto, la investigación pone de manifiesto que son necesarios parámetros demográficos y epidemiológicos adicionales para poder demostrar la existencia de estas zonas. Entre ellos, un análisis necesario que permita medir si también existe un exceso de nonagenarios, el uso de otras fuentes de información adicionales a los registros poblacionales y una definición precisa del cálculo de longevidad extrema.

Asimismo, propone que estas zonas se monitoricen periódicamente porque la condición de longevidad extrema puede perderse por los movimientos demográficos o cambios en el estilo de vida, como en los patrones alimenticios.