Roberto Ouro vuelve a ser nominado en los Premios Internacionales Luces de Granada con tres trabajos sobre Galicia

Roberto Ouro suma tres nominaciones consecutivas en los Premios Internacionales Luces de Granada, donde este año compite en la categoría de Reportaje Gráfico

El fotógrafo Roberto Ouro, afincado en Santiago, vuelve a estar entre los profesionales seleccionados en los Premios Internacionales Luces de Granada. Es la tercera nominación consecutiva del fotógrafo gallego en este certamen, en esta ocasión dentro de la categoría de Reportaje Gráfico.

Ouro llega a la fase final con tres trabajos que recorren escenarios muy diferentes de Galicia: la alta montaña de Os Ancares, el trabajo de los percebeiros en Punta da Barca y el Entroido de Laza. Tres historias vinculadas al territorio y a las personas que lo habitan, que comparten una mirada documental.

El trabajo que se adentra en Os Ancares muestra donde la montaña y el aislamiento condicionan la vida en un entorno en el que el componente humano adquiere especial protagonismo. La segunda propuesta se traslada a la costa, a Punta da Barca, para acercarse al trabajo de los percebeiros y a las condiciones de riesgo a las que se enfrentan durante la extracción del percebe.

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Los tres trabajos seleccionados retratan distintas realidades de Galicia vinculadas a la montaña de Os Ancares, el trabajo de los percebeiros en Punta da Barca y el Entroido de Laza Roberto Ouro

La tercera serie está dedicada al Entroido de Laza, una de las celebraciones tradicionales más reconocibles de Galicia, con personajes y rituales transmitidos de generación en generación. Ouro recoge en este caso la relación entre tradición, identidad y participación popular.

Las tres propuestas muestran, así, tres realidades diferentes —montaña, mar y tradición— pero tienen como hilo común la relación de las personas con su entorno.

La nominación llega después de un 2024 especialmente destacado para Ouro, cuando obtuvo el premio en la categoría de Libre Creación. El fotógrafo cuenta además con dos Premios LUX, correspondientes a 2024 y 2025, reconocimientos de referencia dentro de la fotografía profesional en España.

La presencia de Ouro en los Premios Internacionales Luces de Granada se mantiene, de este modo, por tercer año consecutivo, después de haber formado parte también de las selecciones de las dos ediciones anteriores.