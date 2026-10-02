Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Tres novas voces da música galega levarán a tradición a tres templos de Santiago

O ciclo 'As pedras cantan' programa concertos de María López, Icía Varela e Sheila Patricia nos mosteiros de San Martiño Pinario e Conxo e en Santa María a Real de Sar

Redacción Santiago
02/10/2026 17:00
Os concertos estarán precedidos de visitas guiadas para coñecer a historia e o patrimonio dos tres espazos que acollerán o ciclo os días 9, 11 e 17 de outubro
Os concertos estarán precedidos de visitas guiadas para coñecer a historia e o patrimonio dos tres espazos que acollerán o ciclo os días 9, 11 e 17 de outubro
Concello de Santiago
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O ciclo musical "As pedras cantan", organizado pola Fundación Santa María la Real co apoio do Concello de Santiago, chega a Galicia este mes cunha programación que combina música e patrimonio con tres concertos, precedidos dunha visita guiada. Unha viaxe musical guiada por tres intérpretes galegas: María López, Sheila Patricia e Icía Varela.

Míriam Louzao anima a veciñanza a gozar destes tres recitais, que terán lugar o 9, 11 e 17 de outubro nos mosteiros de San Martiño Pinario e Santa María de Conxo, e na igrexa de Santa María a Real de Sar. A entrada é de balde ata completar aforo.

A serie titúlase "Música, patrimonio e novas voces" e consistirá en tres concertos e tres visitas guiadas para descubrir partes da cidade desde unha perspectiva diferente. Os organizadores teñen como obxectivo ampliar o imaxinario histórico-artístico que temos de Santiago, invitando tanto a veciños como a visitantes a explorar lugares de patrimonio icónicos e outros que a miúdo pasan máis desapercibidos. "É unha forma máis amena e respectuosa de coñecer a cidade e a súa historia", explican.

Tres mozas galegas, tres perspectivas sobre a tradición

Nesta ocasión, o foco está posto en tres mulleres galegas que representan diferentes xeitos de entender a tradición: María López, Icía Varela e Sheila Patricia. Tres linguaxes musicais diferentes, pero unha conexión compartida coa cultura galega e coa memoria daqueles que cantaron e tocaron antes que elas.

Guadi Galego presentará en Santiago el espectáculo 'Oníricos e outros delirios' los días 3 y 4 de diciembre en la sala Riquela

Guadi Galego vuelve a "casa" con dos conciertos íntimos en la sala Riquela

Más información

"A través delas, pretendemos destacar o papel das mulleres na creación, interpretación e transmisión do noso patrimonio musical", din os organizadores.

Espazos cheos de historia

As Pedras Cantan non só trata de música. Trata dos lugares e das persoas que os manteñen vivos. Por iso, antes de cada concerto, haberá unha visita guiada para ollar, observar e comprender mellor o espazo que acolle a cada concerto.

O primeiro escenario, o venres 9 de outubro ás 20.00 horas, será o mosteiro de San Martiño Pinario. Un dos grandes complexos monásticos de España e un dos monumentos máis icónicos de Compostela. O domingo 11 de outubro, ás 20.30 horas, a música encherá os recunchos de Santa María de Conxo, un lugar estreitamente vinculado ao Camiño de Santiago. A última parada, o sábado 17 de outubro, ás 20.30 horas, será na igrexa de Santa María a Real de Sar, un dos exemplos máis distintivos da arquitectura románica galega.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Álvaro García Ortiz ofrecerá o luns 5 de outubro ás 19.30 horas a primeira conferencia do novo curso do Ateneo de Santiago, que tamén poderá seguirse por streaming

Álvaro García Ortiz abrirá o curso do Ateneo de Santiago cunha conferencia sobre a transformación da xustiza
Adriana Quesada
Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga, donde se celebrará la actividad

Santiago reúne arte, música e experimentación na segunda edición de Paisaxes Liminais
Adriana Quesada
La mercería Algui, en la zona vieja de Santiago, acogerá durante octubre un espacio informativo de la Asociación Compostelá de Diabetes

Santiago dedica octubre a concienciar sobre la diabetes a través del comercio local
Agencias
Os concertos estarán precedidos de visitas guiadas para coñecer a historia e o patrimonio dos tres espazos que acollerán o ciclo os días 9, 11 e 17 de outubro

Tres novas voces da música galega levarán a tradición a tres templos de Santiago
redacción santiago