Tres novas voces da música galega levarán a tradición a tres templos de Santiago
O ciclo 'As pedras cantan' programa concertos de María López, Icía Varela e Sheila Patricia nos mosteiros de San Martiño Pinario e Conxo e en Santa María a Real de Sar
O ciclo musical "As pedras cantan", organizado pola Fundación Santa María la Real co apoio do Concello de Santiago, chega a Galicia este mes cunha programación que combina música e patrimonio con tres concertos, precedidos dunha visita guiada. Unha viaxe musical guiada por tres intérpretes galegas: María López, Sheila Patricia e Icía Varela.
Míriam Louzao anima a veciñanza a gozar destes tres recitais, que terán lugar o 9, 11 e 17 de outubro nos mosteiros de San Martiño Pinario e Santa María de Conxo, e na igrexa de Santa María a Real de Sar. A entrada é de balde ata completar aforo.
A serie titúlase "Música, patrimonio e novas voces" e consistirá en tres concertos e tres visitas guiadas para descubrir partes da cidade desde unha perspectiva diferente. Os organizadores teñen como obxectivo ampliar o imaxinario histórico-artístico que temos de Santiago, invitando tanto a veciños como a visitantes a explorar lugares de patrimonio icónicos e outros que a miúdo pasan máis desapercibidos. "É unha forma máis amena e respectuosa de coñecer a cidade e a súa historia", explican.
Tres mozas galegas, tres perspectivas sobre a tradición
Nesta ocasión, o foco está posto en tres mulleres galegas que representan diferentes xeitos de entender a tradición: María López, Icía Varela e Sheila Patricia. Tres linguaxes musicais diferentes, pero unha conexión compartida coa cultura galega e coa memoria daqueles que cantaron e tocaron antes que elas.
"A través delas, pretendemos destacar o papel das mulleres na creación, interpretación e transmisión do noso patrimonio musical", din os organizadores.
Espazos cheos de historia
As Pedras Cantan non só trata de música. Trata dos lugares e das persoas que os manteñen vivos. Por iso, antes de cada concerto, haberá unha visita guiada para ollar, observar e comprender mellor o espazo que acolle a cada concerto.
O primeiro escenario, o venres 9 de outubro ás 20.00 horas, será o mosteiro de San Martiño Pinario. Un dos grandes complexos monásticos de España e un dos monumentos máis icónicos de Compostela. O domingo 11 de outubro, ás 20.30 horas, a música encherá os recunchos de Santa María de Conxo, un lugar estreitamente vinculado ao Camiño de Santiago. A última parada, o sábado 17 de outubro, ás 20.30 horas, será na igrexa de Santa María a Real de Sar, un dos exemplos máis distintivos da arquitectura románica galega.