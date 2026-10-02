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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago reúne arte, música e experimentación na segunda edición de Paisaxes Liminais

O programa desenvolverase ata o 24 de outubro en distintos espazos da cidade con concertos, performances, exposicións, obradoiros e conversas

Adriana Quesada
Adriana Quesada
02/10/2026 18:00
Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga, donde se celebrará la actividad
A segunda edición de Paisaxes Liminais desenvolverase entre o 3 e o 24 de outubro en espazos como Caramoniña, o Centro Xove, a Igrexa da Universidade e a Zona C
Cedida
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Santiago acollerá desde mañá ata o 24 de outubro a segunda edición de Paisaxes Liminais, un programa de prácticas independentes que reúne artistas, investigadoras, editoras e proxectos de diferentes procedencias. 

Durante tres semanas, distintos espazos de Compostela serán escenario de concertos, performances, obradoiros, presentacións de libros, exposicións, proxeccións e conversas, nunha programación que conta coa colaboración da Concellaría de Xuventude. Todas as actividades serán de entrada libre e de balde.

Esta segunda edición comeza mañá, no xardín do CSC Maruxa e Coralia cunha inauguración a cargo do artista francés Clément Vercelletto e da iraní Elshan Ghasimi, e continuará ao longo do mes en espazos como Caramoniña, o Centro Xove, Igrexa da Universidade, a Zona C, El Muelle 1931 ou a Libraría Pedreira.

Concertos, performances e colaboracións

A música será unha das protagonistas da nova edición de Paisaxes Liminais, cunha programación que percorrerá diferentes espazos de Santiago e reunirá propostas de creación sonora, performance, experimentación musical e colaboración artística.

Os concertos estarán precedidos de visitas guiadas para coñecer a historia e o patrimonio dos tres espazos que acollerán o ciclo os días 9, 11 e 17 de outubro

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Tras a inauguración de mañá, o día 9, Richard Hronsky e Carme López presentarán o seu traballo en Caramoniña, espazo que volverá acoller música o 16 de outubro coa actuación de Lise Barkas e Andrés Rodríguez.

O Centro Xove da Almáciga será escenario doutras dúas citas. O 10 de outubro pasarán por alí Memotone e Karen Willems, mentres que o día 17 será a quenda de NAR e Elizabeth Vogler.

Pola súa banda, a Igrexa da Universidade acollerá o 15 de outubro a proposta de Inês Tartaruga Água e Xavier Paes, xunto a Territorial Gobbing. O 20 de outubro, Zona C recibirá o concerto de Sofi Naufal, que coincidirá coa exposición Arquivo Pintoresco.

A programación chegará tamén a El Muelle o 22 de outubro da man de Paisaxes Liminais x Radio Relativa, cunha tarde de concertos protagonizada por Tranquilli Per 5, Che Garrido, Ariel Ninas e Son Object.

O festival despedirase o 24 de outubro no Centro Xove da Almáciga cunha noite que reunirá as propostas de Freya & Kenichi, Sholto Dobie & Mo’ong Pribadi e Lukas De Clerck.

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