Santiago explora la vía judicial contra la empresa que gestiona el SAF tras el conflicto por las nóminas

La concelleira de Servizos Sociais de Santiago, María Rozas, informó sobre las medidas adoptadas ante el conflicto con la empresa concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar Junior REIS

La concejala de Servicios Sociales de Santiago, María Rozas, ha avanzado que están explorando todas las vías, incluida la judicial, contra la empresa adjudicataria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que este jueves finalmente abonó las nóminas de las trabajadoras.

En rueda de prensa, Rozas ha criticado la "actitud irresponsable e impresentable" de la empresa al intentar culpabilizar al Ayuntamiento de Santiago de la demora salarial, asegurando que le parece "inaceptable" que trasladase a las trabajadoras que no podía pagarles porque Raxoi tenía atrasos en el cobro de facturas, cuando "eso era rotundamente falso".

En este sentido, la edila ha subrayado que cobrar los salarios es un "derecho básico que tienen todas las trabajadoras", y es una "obligación de las empresas pagarlos en tiempo y en forma", lamentando que esta situación haya generado "una situación de preocupación enorme" entre las empleadas, "mayoritariamente mujeres y que no tienen una situación económica boyante".

María Rozas ha asegurado que el Ayuntamiento de Santiago está al "corriente" en el pago de facturas y que las ha abonado "en tiempo y forma" durante el contrato. Asimismo, ha asegurado que la última factura fue presentada con la documentación necesaria el 7 de septiembre y permanece en tramitación dentro del plazo legal.

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Además, ha señalado que la empresa pagó las facturas "un día después" de hacer esas afirmaciones falsas a las trabajadoras, por lo que "quedó acreditado" que lo que comunicó previamente era mentira. "No nos va a temblar el pulso para exigir el cumplimiento contractual", ha afirmado.

Por ello, el Gobierno compostelano ya inició un procedimiento sancionador contra la empresa por incumplimiento de obligaciones laborales. "En agosto salió una propuesta de sanción a la empresa por no estar cumpliendo con sus obligaciones laborales con las trabajadoras al no haber abonado la paga extraordinaria de junio en plazo", ha explicado Rozas, precisando que la semana pasada terminó el plazo que tenía la empresa para presentar alegaciones.

A mayores, la concejala ha indicado que existen otras vías que están explorando en el caso de que la empresa no corrija lo que está ocurriendo y ha subrayado que "no descartan la vía judicial", aunque reconoce que "no es rápida" ni "es una solución a corto plazo para las trabajadoras".

En esta línea, la edila ha puesto en valor el esfuerzo económico municipal en este servicio, señalando que, con el nuevo expediente, se elevará hasta los 27 euros el precio por hora del SAF. De esta forma, el importe global previsto para el contrato asciende a 7,2 millones de euros, frente a los 3,6 millones del anterior.

Igualmente, ha recordado que la relación con la actual concesionaria no se prolongará y que la nueva licitación del SAF se encuentra en marcha, con el objetivo de que el nuevo contrato pueda entrar en vigor lo antes posible. Hasta entonces, el Gobierno local ha reiterado que mantendrá la interlocución con la concesionaria y las trabajadoras.

Con todo, María Rozas ha concluido reafirmando que el Ayuntamiento no va a permitir ni va a amparar ningún tipo de incumplimiento por parte de ninguna empresa y "mucho menos" una que trabaja con una parte "tan sensible" de la sociedad.