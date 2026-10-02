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Santiago de Compostela

Santiago dedica octubre a concienciar sobre la diabetes a través del comercio local

La campaña '12 Comercios, 12 Sensibilidades' instalará un punto informativo en la mercería Algui y ofrecerá charlas y actividades durante todo el mes

Agencias
02/10/2026 17:31
La mercería Algui, en la zona vieja de Santiago, acogerá durante octubre un espacio informativo de la Asociación Compostelá de Diabetes
La mercería Algui, en la zona vieja de Santiago, acogerá durante octubre un espacio informativo de la Asociación Compostelá de Diabetes
Concello de Santiago
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La concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, ha presentado las actividades del mes de octubre de la campaña '12 Comercios, 12 Sensibilidades', que se centrará en concienciar sobre la diabetes.

En rueda de prensa, la tenienta de alcaldesa ha puesto en valor a la mercería Algui, que se sumará al proyecto en esta edición y ofrecerá un espacio de información de la Asociación Compostelá de Diabetes.

Rozas ha destacado que el comercio representa "los valores que defienden" y lleva 77 años de actividad en la zona vieja de la capital gallega, demostrando que estos espacios "pueden sobrevivir frente a la proliferación de otro tipo de negocios".

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En este sentido, la concejala ha agradecido el trabajo de la Asociación Compostelá de Diabetes, que cuenta con una trayectoria de 40 años visibilizando y concienciando a la sociedad, más allá de las acciones puntuales realizadas, como la instalación de carpas informativas en la Praza do Toural.

A lo largo de este mes, la mercería Algui contará con un punto informativo para dar a conocer la actividad de la Asociación Compostelá de Diabetes. Además, el día 8 habrá unha mesa informativa ante el establecimiento, en la que se realizarán controles gratuitos de glucemia.

En el marco de la campaña, también están previstas dos charlas informativas en el centro sociocultural del Ensanche: una sobre el 'pie diabético', el día 22; y otra sobre el etiquetado de alimentos, el 29. Finalmente, el día 27 habrá una caminata para conocer los 'comercios con historia' de la zona vieja, que estará guiada por Carmen Díaz.

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redacción santiago