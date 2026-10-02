El PP de Santiago pide explicaciones por el supuesto suministro de luz a los acampados del Obradoiro

La acampada por el derecho a la vivienda continúa en la Praza do Obradoiro de Santiago, donde los jóvenes mantienen sus reivindicaciones Concello de Santiago

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha acusado al gobierno local de suministrar electricidad a los jóvenes acampados en la Praza do Obradoiro y ha apuntado a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, a la que ha instado a aclarar quién lo autorizó. La regidora, por su parte, ha rechazado "desviar la atención" con "temas secundarios y menores" y ha recalcado que "lo grave es el problema de la vivienda".

Preguntada de forma expresa por dicha cuestión, la alcaldesa ha evitado responder al supuesto suministro de luz, asegurando que hay que centrarse en las cuestiones "abolutamente relevantes", como es el "problema gravísimo de falta de vivienda digna". "Preocupémonos por eso, no nos preocupemos por otros temas que son absolutamente secundarios", ha insistido.

En rueda de prensa, el candidato del PP a la Alcaldía compostelana ha trasladado que entienden la preocupación de las personas que están protestando por la vivienda, ya que es un problema "real" en la ciudad y hay muchas personas que tienen "enormes dificultades" para encontrar una a un precio que "puedan asumir".

Sin embargo, ha señalado que les sorprende la actitud de la mandataria local al "actuar como espectadora o animadora", como "si el problema no fuese también con ella". "Después de más de tres años, ¿hay más vivienda? Hay vivienda a mejor precio y de mayor calidad", ha preguntado Verea, refiriéndose a la gestión del Gobierno local en la materia.

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En este sentido, ha diferenciado las reivindicaciones de los manifestantes y aceptar una "ocupación indefinida" del Obradoiro, el espacio "más representativo" de la ciudad y que "es de todos los santiagueses". Para el popular hay normas para utilizar el espacio público y "deben de ser iguales para todos".

Por eso, el líder del PP de Santiago ha formulado cuatro cuestiones a la regidora local: si la acampada está autorizada por el Ayuntamiento y, de ser el caso, dónde está esa autorización; si no está autorizada, por qué el Gobierno municipal la permite y si va a actuar para recuperar la normalidad en la plaza; si el Ayuntamiento autorizó el uso por parte de los acampados de electricidad procedente del Pazo de Raxoi; y cuales son los resultados de la política municipal de vivienda en tres años de mandato.

"Tenemos constancia de que los acampados utilizaron electricidad desde el propio Pazo de Raxoi. Había un cable suministrando electricidad, procedente de fondos públicos ¿Es cierto? ¿Autorizó el Ayuntamiento esta utilización de fondos públicos?", ha preguntado.

En contraposición, Borja Verea ha recordado sus propuestas para aumentar la oferta de vivienda en la capital gallega. Así, se ha referido a modificar el PXOM, aprobado en 2008, al considerar que fue diseñado en un contexto de "boom inmobiliario"; a crear un Banco Público de Alquiler y "proteger la seguridad del pequeño propietario" para conseguir que más pisos salgan en alquiler.

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La alcaldesa pone el poco en el "problema de la vivienda"

En este contexto, la alcaldesa ha abordado este mismo tema en rueda de prensa, mostrando "todo su apoyo" a las movilizaciones y acampadas que se están llevando a cabo estos días, una de ellas en la propia Praza do Obradoiro.

En relación con los dos decretos ley que se están debatiendo en el Congreso, defendió su aprobación pese a considerar que no abordan todas las causas del problema. A su juicio, la actual situación no puede entenderse como un fenómeno coyuntural. "Estos no son los efectos de una tormenta de verano, sino el resultado de un modelo sistémico que convierte la vivienda en un activo financiero, en una herramienta al servicio de la concentración de riqueza", ha sostenido.

Durante su intervención, la mandataria compostelana ha defendido la gestión municipal en materia de vivienda, poniendo de ejemplo la recuperación y rehabilitación de edificios en ruinas, los programas de adquisición y rehabilitación de inmuebles en la ciudad histórica, las modificaciones fiscales para gravar las viviendas vacías de grandes propietarios y bonificar las viviendas protegidas, la movilización de suelo para vivienda protegida y la cesión de parcelas a la Xunta con esta finalidad.

La alcaldesa compostelana ha apuntado que algunas políticas municipales, como la declaración de zona de mercado residencial tensionado (ZMRT) están empezando a producir algunos resultados, aunque se trata de un proceso "a medio y largo plazo".

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Igualmente, ha recordado que las Comunidades Autónomas tienen competencias "fundamentales" en materia de vivienda y ha reclamado a la Xunta "que las ejerza". "En el caso de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya sabemos con qué filosofía ejercen esas competencias simplemente negocio para las constructoras sí, pero vivienda pública no. Propaganda sí, pero medidas no", ha criticado.

Con respecto a las preguntas formuladas por el líder de la oposición, Goretti Sanmartín, ha denunciado que los populares "pusieron palos en la rueda" a la hora de llevar a cabo cada una de las medidas de vivienda. "Poco puede hablar el portavoz del PP de políticas de vivienda", ha remarcado.

En cuanto a la autorización para acampar en el Obradoiro y el supuesto suministro municipal a los jóvenes manifestantes, la alcaldesa ha respondido asegurando que deberían preocupar otras cuestiones "absolutamente relevantes", como es el "problema gravísimo de falta de vivienda digna". No obstante, al ser preguntada expresamente si la acampada está financiada con fondos públicos, Sanmartín ha señalado que "evidentemente no hay fondos públicos utilizados" para ella.

"Yo insisto, creo que este es un asunto que no le interesa a los vecinos, a los vecinos lo que le preocupa es la resolución al problema de la vivienda (...) Hay que tener en estos momentos solidaridad por completo con las personas que están legítimamente ejerciendo el derecho a demanda algo tan importante como el derecho a tener una vivienda digna. Creo que no tiene ninguna lógica que intentemos desviar atención con otros temas absolutamente secundarios y menores", ha zanjado.