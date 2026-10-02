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Santiago de Compostela

Los jóvenes acampados en O Obradoiro anuncian que mantendrán la protesta por la vivienda

La asamblea asegura que "cada día somos más" y prepara una nueva movilización este sábado a las 12.00 horas

Agencias
02/10/2026 14:56
Santiago se suma a las acampadas por la vivienda desde la plaza del Obradoiro
La acampada por el derecho a la vivienda continúa en la plaza del Obradoiro de Santiago, donde los participantes prevén mantener la protesta durante los próximos días
EFE
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Los jóvenes acampados en la plaza do Obradoiro, en Santiago, afrontan su segunda jornada y han advertido de que "permanecerán y seguirán luchando" para que "se garantice" el derecho a una "vivienda universal, gratuita y de calidad".

"Cada día somos más", ha destacado este viernes en declaraciones a los medios la portavoz de la asamblea, Eirena Souto, que ha asegurado que "no dejan de llegar personas" a la protesta.

Los jóvenes mantienen su acampada mientras en el Congreso se votan este viernes los dos decretos ley sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros, después de que Junts anunciara su rechazo a ambas iniciativas y reclamara al Gobierno su retirada, y en un escenario en el que ha cobrado protagonismo un posible adelanto electoral.

"Exigimos la aprobación de los decretos que se están negociando, pero consideramos que esto no es suficiente y no nos vamos a conformar con la aprobación de estos decretos", ha señalado Souto, al tiempo que ha calificado la situación de la vivienda de "absolutamente insostenible".

Santiago se suma a las acampadas por la vivienda desde la plaza del Obradoiro

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Ante esto, los jóvenes reclaman "otra serie de medidas" para que la vivienda "deje de ser una mercancía y un bien de negocio". Entre sus propuestas, plantean expropiar "todo el patrimonio de los especuladores", prohibir la intervención de los fondos buitres y adoptar otras medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna y de calidad "independientemente de los recursos y de la situación legal de las personas".

"No vamos a aceptar simplemente la aprobación de estos decretos, sino que tenemos objetivos mayores y vamos a permanecer en esta plaza y seguir luchando para garantizar el derecho a una vivienda universal, gratis y de calidad", ha afirmado la portavoz.

Ante la posibilidad de que los dos decretos no salgan adelante, los jóvenes han asegurado que continuarán con sus reivindicaciones, ya que consideran que estas medidas son "parches y reformas absolutamente insuficientes".

Souto ha criticado que los gobiernos "son los responsables" de la situación de la vivienda y ha asegurado que los participantes en la protesta "seguirán señalándolos". Preguntada por la posibilidad de un adelanto electoral, ha indicado que "ningún gobierno va a garantizar" que se "finalice con el negocio de la vivienda".

"No creemos que un cambio en el Gobierno vaya a solucionar esta situación, pero seguiremos luchando por todas las reformas y las mejores de las condiciones de vida", ha apuntado.

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Este sábado "habrá mucha más gente"

Los jóvenes también han confirmado que participarán en la movilización convocada para este sábado a las 12.00 horas y han advertido de que "saldrán a la calle" aunque los decretos sean aprobados.

La acampada seguirá en O Obradoiro, a la que "no dejan de llegar personas" y los participantes prevén que este sábado "habrá mucha más gente" y que la convocatoria "va a ser masiva".

La protesta, que convive en la emblemática plaza con el tránsito habitual de peregrinos y turistas, cuenta además con "una buena acogida". Hasta allí, ha apuntado Souto, se han acercado muchas personas para llevarles alimentos y cosas que necesitan y "darles gracias".

"Hay una acogida muy buena a esta acampada y vamos a permanecer aquí, a seguir luchando y vamos a participar en la movilización de las 12.00 horas de este sábado", ha sentenciado.

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