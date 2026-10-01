Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Wizz Air abrirá en diciembre su nueva base de Santiago con siete rutas y un avión permanente

La aerolínea prevé contratar a más de 150 tripulantes y pilotos para reforzar su expansión en España, que incluye también nuevas bases en Madrid y Valencia

Agencias
01/10/2026 15:05
Un momento de la presentación del desembarco de Wizz Air en Santiago
Wizz Air pondrá en marcha su base de Santiago de Compostela el 17 de diciembre, con un avión Airbus A321neo destinado de forma permanente al aeropuerto compostelano
EFE/Archivo
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Wizz Air prevé contratar a más de 150 nuevos tripulantes de cabina y pilotos para dar soporte a las operaciones en sus nuevas bases de Madrid y Valencia, que abrirán los próximos 3 y 2 de noviembre, respectivamente, con cuatro aviones Airbus A321neo y un total de 50 rutas, mientras que pondrá en marcha su base de Santiago de Compostela en diciembre.

Según informa la firma en un comunicado, en Madrid, la aerolínea añadirá conexiones nacionales a Bilbao, Asturias, Palma de Mallorca y Santiago de Compostela, así como nuevas conexiones internacionales, como Pisa.

Desde Valencia, la expansión incluye destinos como Santiago de Compostela, Asturias, Santander, Bilbao, Palma de Mallorca y Nápoles, entre otros.

Además, esta fase de crecimiento de la 'low cost' en España se complementa con la apertura de una tercera base en Santiago de Compostela el 17 de diciembre, con un avión destinado de forma permanente en el aeropuerto gallego, que añadirá siete rutas, cinco nacionales y dos internacionales.

Míriam Louzao participó este miércoles en la cuarta reunión del grupo de trabajo ‘Conectividad Aérea de Galicia’ junto a representantes de la Xunta, Aena y los ayuntamientos de A Coruña y Vigo

Santiago reclama a la Xunta que lidere la coordinación para mejorar las conexiones aéreas

Más información

La aerolínea ya informó la pasada semana de la apertura de una sucursal en el país como paso necesario para respaldar el inicio y funcionamiento de sus nuevas operaciones.

En palabras de la directora comercial de Wizz Air, Silvia Mosquera, España es un mercado "clave" y "fundamental" para sus ambiciones de crecimiento a largo plazo. La compañía aérea firmó un verano récord en el país al transportar a un total de 3,8 millones de pasajeros en sus vuelos.

Este crecimiento de la firma húngara en España se traslada también a las calles y a los medios con una campaña 360º que, bajo el concepto "Wizz y lo que surja", invita a los españoles a dejarse llevar y descubrir hasta dónde puede llevarles un viaje.

En concreto, la campaña publicitaria exterior abarca desde circuitos de publicidad digital en Madrid y pantallas de gran formato en Valencia hasta tranvías totalmente rotulados en Valencia y Tenerife, autobuses en Málaga y Alicante, y mobiliario urbano en Santiago de Compostela.

La campaña cuenta, además, con una marcada dimensión digital y de entretenimiento, con colaboraciones con influencers y contenidos creados específicamente para TikTok. El contenido incluye una serie protagonizada por Susi Caramelo, Misho Amoli y Belén Esteban, construida en torno a la misma pregunta: ¿Cómo han acabado aquí?

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Anne L’Huillier visita esta semana Santiago de la mano de la Universidade de Santiago de Compostela y ofrecerá este viernes una charla en el Auditorio Abanca

La Nobel de Física Anne L’Huillier llega a Santiago para acercar la ciencia al gran público
Agencias
La CIG reclama medidas ante los retrasos en el pago de las nóminas de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar de Santiago

La CIG exige al Concello de Santiago que rescinda el contrato del SAF y asuma directamente el servicio
Agencias
Un momento de la presentación del desembarco de Wizz Air en Santiago

Wizz Air abrirá en diciembre su nueva base de Santiago con siete rutas y un avión permanente
Agencias
Rocío Núñez, secretaria de Igualdade de Movemento Sumar Galicia,

Rocío Núñez será la candidata de Sumar Galicia en Santiago
EP