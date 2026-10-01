Wizz Air abrirá en diciembre su nueva base de Santiago con siete rutas y un avión permanente

Wizz Air pondrá en marcha su base de Santiago de Compostela el 17 de diciembre, con un avión Airbus A321neo destinado de forma permanente al aeropuerto compostelano EFE/Archivo

Wizz Air prevé contratar a más de 150 nuevos tripulantes de cabina y pilotos para dar soporte a las operaciones en sus nuevas bases de Madrid y Valencia, que abrirán los próximos 3 y 2 de noviembre, respectivamente, con cuatro aviones Airbus A321neo y un total de 50 rutas, mientras que pondrá en marcha su base de Santiago de Compostela en diciembre.

Según informa la firma en un comunicado, en Madrid, la aerolínea añadirá conexiones nacionales a Bilbao, Asturias, Palma de Mallorca y Santiago de Compostela, así como nuevas conexiones internacionales, como Pisa.

Desde Valencia, la expansión incluye destinos como Santiago de Compostela, Asturias, Santander, Bilbao, Palma de Mallorca y Nápoles, entre otros.

Además, esta fase de crecimiento de la 'low cost' en España se complementa con la apertura de una tercera base en Santiago de Compostela el 17 de diciembre, con un avión destinado de forma permanente en el aeropuerto gallego, que añadirá siete rutas, cinco nacionales y dos internacionales.

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La aerolínea ya informó la pasada semana de la apertura de una sucursal en el país como paso necesario para respaldar el inicio y funcionamiento de sus nuevas operaciones.

En palabras de la directora comercial de Wizz Air, Silvia Mosquera, España es un mercado "clave" y "fundamental" para sus ambiciones de crecimiento a largo plazo. La compañía aérea firmó un verano récord en el país al transportar a un total de 3,8 millones de pasajeros en sus vuelos.

Este crecimiento de la firma húngara en España se traslada también a las calles y a los medios con una campaña 360º que, bajo el concepto "Wizz y lo que surja", invita a los españoles a dejarse llevar y descubrir hasta dónde puede llevarles un viaje.

En concreto, la campaña publicitaria exterior abarca desde circuitos de publicidad digital en Madrid y pantallas de gran formato en Valencia hasta tranvías totalmente rotulados en Valencia y Tenerife, autobuses en Málaga y Alicante, y mobiliario urbano en Santiago de Compostela.

La campaña cuenta, además, con una marcada dimensión digital y de entretenimiento, con colaboraciones con influencers y contenidos creados específicamente para TikTok. El contenido incluye una serie protagonizada por Susi Caramelo, Misho Amoli y Belén Esteban, construida en torno a la misma pregunta: ¿Cómo han acabado aquí?