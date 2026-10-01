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Santiago de Compostela

La USC reúne por primera vez a políticos municipales y universitarios para debatir sobre el futuro local

El foro 'Territorios que lideran' se celebrará los días 5 y 6 de octubre con más de un centenar de inscritos y la participación de Joan Subirats y Carmen Navarro

Agencias
01/10/2026 16:30
La Facultad de Ciencias Políticas de la USC acogerá los días 5 y 6 de octubre el foro 'Territorios que lideran. O futuro comeza no local'
La Facultad de Ciencias Políticas de la USC acogerá los días 5 y 6 de octubre el foro 'Territorios que lideran. O futuro comeza no local'
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La Facultade de Ciencias Políticas de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) acogerá los días 5 y 6 de octubre, lunes y martes, un pionero foro que llevará a políticos municipales a contar su experiencia en el ámbito local ante universitarios. Esta cita también contará con académicos como el exministro de Universidades Joan Subirats o la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid Carmen Navarro.

En rueda de prensa este jueves, la decana de Políticas, Marta Lois, ha dado cuenta del programa de 'Territorios que lideran. O futuro comeza no local', en la que "es la primera vez" que tanto cargos municipalistas entrarán en la universidad para narrar su práctica política.

De tal forma, será "un espacio de rendición de cuentas en el que los estudiantes que van a asistir y el personal técnico pueda escuchar experiencias en ámbitos muy diferentes e importantes". Considera que es "buen momento" para pensar en las políticas locales a unos meses de que se celebran las elecciones municipales de mayo de 2027.

Busca juntar a los académicos que "estudian los gobiernos locales" con aquellos que gobiernan para que hablen de sus vivencias. Las "experiencias transformadoras", vivienda, financiación o el techo de cristal del poder político femenino serán algunos de los temas a abordar.

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Esta cita, que cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña, está abierta al público general, estudiantes y técnicos municipales. Lois destaca el "gran interés" suscitado al "superar expectativas" con más de un centenar de inscritos hasta el momento, lo que ha obligado a cambiar el lugar de celebración a un "salón más grande".

Aunque inicialmente estaba prevista la presencia este jueves del presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, en la presentación de estas jornadas, finalmente no ha podido asistir. No obstante, será uno de los participantes en el foro.

Programa

Tras la inauguración (9.30 horas) del día 5, el exministro Joan Subirats dará un conferencia sobre la "fuerza" del municipalismo "en un escenario de acumulación de crisis". Posteriormente, la primera mesa redonda, bajo el título de 'Experiencias transformadoras', contará con el propio presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso; el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane; el alcalde de A Pontenova, Daría Campos; y el concejal de Vivenda en Santiago, Iago Lestegás.

La siguiente mesa versará sobre innovación, en la que participarán: Gemma Ubasart (Universidad de Girona) y Lucía Díaz Vilariño (Universidade de Vigo). Ya por la tarde, la tercera y última mesa de la jornada abordará el poder político femenino con la presencia de: la decana Marta Lois; la alcaldesa de Muros, María Lago Lestón; la regidora de Cangas, Araceli Gestido, y Marta Cruells, investigadora en el Supercomputador Nacional de Barcelona.

La segunda jornada, 6 de octubre, se abre con la conferencia de la profesora Carmen Navarro sobre el rol de los gobierno locales en el actual sistema de gobernanza. Después será el turno de una mesa para analizar retos a cargo de profesores de la USC: María Cadaval, Rubén Lois y Ramón Bouzas.

El cierre será una charla con el título 'Conversa sobre o futuro do municipalismo en Galicia'. Contará con la presidenta de la Diputación de Lugo y alcaldesa de Burela, Carmela López; la teniente de alcalde, María Rozas; y la alcadesa de Tomiño, Sandra González.

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