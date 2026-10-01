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Santiago de Compostela

Santiago homenaxea o xornalista Alfredo Vicenti cunha placa no lugar onde naceu

O acto celebrarase este sábado na rúa da Virxe da Cerca coa participación da alcaldesa, Goretti Sanmartín, e representantes do xornalismo e do Ateneo

Redacción Santiago
01/10/2026 09:00
A placa que lembrará a Alfredo Vicenti instalarase no número 13 da rúa da Virxe da Cerca, no lugar que ocupaba a antiga rúa do Pincho da Cerca
A placa que lembrará a Alfredo Vicenti instalarase no número 13 da rúa da Virxe da Cerca, no lugar que ocupaba a antiga rúa do Pincho da Cerca
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O Concello de Santiago de Compostela organiza para este sábado 3 de outubro un acto de recoñecemento ao xornalista, escritor e político Alfredo Vicenti Rey (Santiago de Compostela,1850-Madrid, 1916).

O acto está aberto á asistencia de toda a veciñanza e dará comezo ás once da mañá no número 13 da rúa da Virxe da Cerca, onde se colocará unha placa sinalizando o seu lugar natal,  na antiga rúa do Pincho da Cerca.

Durante esta homenaxe tomarán  palabra a alcaldesa, Goretti Sanmartín; a presidenta da Asociación de Xornalistas de Santiago, Xulia Campo; e o presidente do Ateneo; Francisco Candela.

Alfredo Vicenti

Alfredo Vicenti dirixiu diarios como ‘La Ilustración Gallega y Asturiana’, ‘El Globo’ ou ‘El Liberal’. Foi fundador da Asociación da Prensa de Madrid e pioneiro en postular unha carreira profesional para os xornalistas.

Desde hai sete anos o Ateneo de Santiago mantén o Premio de Xornalismo Cívico Alfredo Vicente, orientado a premiar os mellores traballos de contido cívico-social.

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