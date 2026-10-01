Santiago celebra os 150 anos do acordeón en Galicia cunha gala no Teatro Principal
A programación de aCentral Folque inclúe o 8 de outubro un espectáculo con cinco bloques musicais e un roteiro pola cidade histórica
A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, presentou esta mañá no Pazo de Raxoi a produción de aCentral Folque “Acordeón. Música Completa. 150 anos despois”, que conmemora a chegada do acordeón a Galicia hai século e medio. Na presentación, a edil estivo acompañada polo director de aCentral Folque, Ramón Pinheiro, e os músicos Xan Pampín e Pedro Pascual, que participarán dentro da programación.
O proxecto propón recuperar e divulgar a historia dun instrumento que, desde aquela, constituíuse como un elemento fundamental en ámbitos moi diversos da cultura galega: desde a música tradicional e as festas e verbenas ata a emigración, a creación clásica contemporánea e o folk actual. A conmemoración lembra o 150 aniversario da chegada do construtor e intérprete xenovés Nicola de Bernardi, que se estableceu coa súa familia en Santiago de Compostela en 1876.
O eixo central da programación será unha gala conmemorativa no Teatro Principal de Santiago o 8 de outubro ás 20h, conducida polo músico e comunicador Xurxo Souto. O espectáculo estará estruturado en cinco grandes bloques que percorrerán diferentes momentos e dimensións da historia do acordeón en Galicia: os seus inicios no país, a revolución do acordeón diatónico, o papel do instrumento na verbena galega, a proxección internacional das novas intérpretes galegas no ámbito da música clásica e a presenza do acordeón no folk contemporáneo.
A gala reúne distintas xeracións e tradicións musicais. Entre as propostas figura “De Bernardi Session”, unha actuación extraordinaria que reunirá cinco dos máis destacados intérpretes actuais de acordeón diatónico, o instrumento da familia De Bernardi: Pedro Pascual, Carlos Quintá, Javier Álvarez, Alberte Núñez e Lucía Santiago.
A continuación chegará o momento de CODIA (Colectivo Diatónico Galego) con “A revolución do diato”, seguida de “Cucomanía”, unha proposta de Aníbal Asenjo, Cristina Asenjo, Ico e Pepe, músicos vinculados á tradición da Charanga do Cuco de Velle, lendaria agrupación de música popular ourensá. A acordeonista Helena Sousa Estévez achegará a continuación a dimensión da creación clásica contemporánea. Na súa intervención explorará as posibilidades tímbricas, sonoras e expresivas do acordeón dentro das linguaxes da creación contemporánea.
Pechará a gala o grupo compostelán Ailá, unha das formacións destacadas da actual escena folk galega. Nacido nas foliadas da Casa das Crechas, o grupo parte da música galega de transmisión oral para construír unha proposta aberta á incorporación de novos ritmos, sons e linguaxes.
Antes da gala, Xurxo Souto conducirá un roteiro musical polas rúas da cidade histórica de Santiago que servirá de preludio ao espectáculo. O pasarrúas partirá ás 19.15 h da Praza do Toural para chegar ao Teatro Principal. Un percorrido con paradas no local da tenda de acordeóns dos De Bernardi, a primeira de Galicia, e na desaparecida taberna O Pataca, un dos espazos lendarios dos cantos de taberna, guitarras e acordeóns da Compostela vella. A entrada é libre.