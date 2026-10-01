Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Rocío Núñez será la candidata de Sumar Galicia en Santiago 

Ep
01/10/2026 14:10
Rocío Núñez, secretaria de Igualdade de Movemento Sumar Galicia,
Rocío Núñez, secretaria de Igualdade de Movemento Sumar Galicia,
Diario de Compostela
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La agrupación local de Sumar Galicia en Santiago ha elegido, por unanimidad, a Rocío Núñez Rúa como candidata de la formación a las elecciones municipales de 2027 en la capital gallega, con el objetivo de "reforzar" el espacio de Compostela Aberta.

Tal y como ha detallado Movemento Sumar en una nota de prensa, la candidatura muestra su apoyo a Compostela Aberta con la voluntad de "contribuir a la unidad de la izquierda" y dar "un nuevo impulso progresista" al gobierno local.

"Me presento para unir a la izquierda, para reforzar a Compostela Aberta y, sobre todo, para darle un impulso progresista al gobierno de Santiago. Queremos consolidarlo, ampliar su capacidad de transformación y conseguir que las políticas municipales lleguen a más gente", ha señalado Núñez.

Asimismo, la candidata ha criticado el "modelo de ciudad del PP", subrayando que "los derechos no se pagan con bonos" y que "las necesidades de las personas, como la vivienda o los cuidados, no pueden ser una oportunidad de negocio". En definitiva, ha subrayado: "Nos unimos para impedir que el PP gobierne en Santiago".

Sobre Rocío Núñez, que forma parte de la Ejecutiva Nacional de Sumar Galicia y es la secretaria de Feminismos y Luchas LGTBIQA+ de Movimiento Sumar a nivel estatal, la organización ha destacado que se trata de una de las personas de Galicia "que más vive y conoce el tercer sector", con una trayectoria que "conecta el trabajo en las entidades sociales con la experiencia en el sistema público de protección a la infancia y en los servicios sociales municipales".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Anne L’Huillier visita esta semana Santiago de la mano de la Universidade de Santiago de Compostela y ofrecerá este viernes una charla en el Auditorio Abanca

La Nobel de Física Anne L’Huillier llega a Santiago para acercar la ciencia al gran público
Agencias
La CIG reclama medidas ante los retrasos en el pago de las nóminas de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar de Santiago

La CIG exige al Concello de Santiago que rescinda el contrato del SAF y asuma directamente el servicio
Agencias
Un momento de la presentación del desembarco de Wizz Air en Santiago

Wizz Air abrirá en diciembre su nueva base de Santiago con siete rutas y un avión permanente
Agencias
Rocío Núñez, secretaria de Igualdade de Movemento Sumar Galicia,

Rocío Núñez será la candidata de Sumar Galicia en Santiago
EP