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Santiago de Compostela

La Nobel de Física Anne L’Huillier llega a Santiago para acercar la ciencia al gran público

La científica franco-sueca dará este viernes una charla en el Auditorio Abanca y defiende la compatibilidad entre la investigación y la vida familiar

Agencias
01/10/2026 16:00
Anne L’Huillier visita esta semana Santiago de la mano de la Universidade de Santiago de Compostela y ofrecerá este viernes una charla en el Auditorio Abanca
Anne L’Huillier visita esta semana Santiago de la mano de la Universidade de Santiago de Compostela y ofrecerá este viernes una charla en el Auditorio Abanca
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La científica franco-sueca Anne L'Huillier, premio nobel de física en 2023, reivindica que "lo importante no es la revista en la que publicas, sino el trabajo que publicas", en referencia al descubrimiento por el que fue galardonada, que en su día dio a conocer en una publicación al margen de las consideradas 'top' en el ámbito académico.

L'Huillier, que visita estos días Galicia de la mano de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) --este viernes dará una charla a las 19.30 horas en el Auditorio Abanca--, ha subrayado también que la investigación y la maternidad son compatibles, al tiempo que anima a los periodistas a plantear este tipo de preguntas también a los hombres.

Y es que la nobel ha dado una rueda de prensa este jueves en el Pazo de Fonseca acompañada por el profesor y divulgador Jorge Mira, su marido, el también científico Claes-Göran Wahlström y Daniel Díaz Rivas, antiguo alumno de la USC, que acaba de leer su tesis, codirigida por L'Huillier.

La revista 'Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics' fue donde publicó su descubrimiento Anne L'Huillier, quien sentó las bases para generar pulsos de luz de attosegundos --un attosegundo equivale a la trillonésima parte del segundo--. Esto dio origen a la attofísica.

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La attofísica permite estudiar el movimiento ultrarrápido de los electrones dentro de los átomos. "Abrió una ventana a algo nuevo, una nueva área, una herramienta que permite algo imposible de hacer antes", ha resumido Claes-Göran Wahlström, quien ha pedido hacer esta aportación al término de la comparecencia de prensa.

Estudiar la fotosíntesis y escanear circuitos

Por su parte, Jorge Mira ha puesto ejemplos a la utilidad de este descubrimiento: "Sirve para estudiar sistemas más complejos. Las moléculas. La propia vida... La fotosíntesis, un proceso mágico que aún no sabemos cómo funciona".

Otra de las aplicaciones, una "que se está investigando mucho", es la relativa a la ingeniería de circuitos integrados, en el marco de un nivel de empaquetamiento "cada vez mayor". "Ahí es fundamental tener claros los defectos. Con estas frecuencias puedes hacer un sistema que permita escanear el circuito para buscar un defecto", ha expuesto Mira. Con anterioridad, la propia nobel se refirió a este uso en móviles y ordenadores.

Por su parte, Daniel Díaz Rivas, el exalumno de la USC cuya tesis fue codirigida por L'Huillier, ha recordado cómo el anuncio del premio para la científica franco-sueca fue realizado cuando él estaba en el laboratorio, y ella dando clase. Un aula que la nobel no abandonó hasta acabar de impartir la lección pese a que se le comunicó por teléfono el galardón en mitad de las explicaciones.

"Sesgo" a favor de los hombres 

"Muy feliz por estar en Santiago" por primera vez en su vida, Anne L'Huillier ha sido interrogada por el hecho de que cinco mujeres ganaron el nobel de física, frente a las 18 de la literatura, por si cree que esto manifiesta deficiencias en la educación.

"Históricamente fue más difícil para las mujeres ser educadas en ciencias", pero "las cosas están cambiando ahora", en su opinión. Por su parte, cree que las mujeres "deberían ser tratadas del mismo modo que los hombres en la academia, en general" y más allá de políticas de discriminación positiva.

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En cualquier caso, apuesta por "animar" y que haya un "empuje" para que las mujeres se impliquen en estas disciplinas. "En muchas ocasiones hay un sesgo a favor de los hombres. Algunas medidas lo que hacen es corregir ese sesgo", ha añadido, antes de insistir en que, pese a todo, ella juzga que las cosas "están cambiando a mejor".

Cuestionada por el hecho de ser madre y desarrollar una carrera científica, resalta que esta cuestión debería trasladársele "a hombres y mujeres". "Por supuesto que requiere organización, pero es posible combinar carreras con una vida familiar", ha valorado.

Así, L'Huillier ha hecho hincapié en que "la sociedad debería ser más igualitaria" y ha reflexionado sobre que hay "solo una vida y muchas elecciones" posibles, por lo tanto no tiene "nada que decir" a mujeres que eligen cuidar a los hijos. "Pero es posible hacer también ciencias", ha incidido.

El descubrimiento 

Sobre su descubrimiento, ha recordado que "no fue esperado" y que en ese momento se sintió "muy emocionada", si bien no era consciente de las repercusiones del mismo.

"Fue una sorpresa muy grande encontrar armónicos con una intensidad constante, algo que no esperaba en aquel momento. No veía las consecuencias pero me motivó como para dedicar mi trayectoria científica a esta investigación", ha señalado.

"Quizá el supervisor del grupo pensó que no era tan importante", ha comentado, sobre el hecho de que se publicara en una revista fuera de las de mayor prestigio académico. Sin embargo, está "encantada" con que así fuera, porque "demuestra que lo importante no es la revista en que publicas, sino el trabajo que publicas". "Muchos nobeles piensan así", según ha puntualizado Jorge Mira.

Financiación

Por último, sobre financiación, Anne L'Huillier ha indicado que "cuando haces ciencia básica es fundamental" y ha valorado haber tenido "tranquilidad" en ese aspecto, "para no sentir el estrés y poder concentrarte".

"Me temo que es parte de la vida del científico actual", ha añadido, antes de advertir de que esta búsqueda de recursos "no es siempre" es algo "negativo", puesto que "el proceso de hacer las solicitudes te obliga a estructurar tu investigación" y planificarla.

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