La tasa turística cumple un año en Santiago con aval jurídico y descontento en el sector

Una excursión compuesta por decenas de turistas en el Casco Histórico de Santiago Eladio Lois

La tasa turística cumple un año en Santiago de Compostela con el reciente aval de la justicia y el descontento del sector, que lamenta el trabajo extra que supone para los alojamientos y la premura con la que se ha aplicado, aunque la mayoría de los viajeros la ha acogido bien.

El recargo, que se sitúa entre 1 y 2,5 euros por noche más IVA en función del tipo de alojamiento, empezó a cobrarse el 1 de octubre de 2025 y alcanzó 1,76 millones de euros de recaudación en los nueve primeros meses, el dato más reciente que ha facilitado el Ayuntamiento.

El consistorio compostelano defiende que la medida es una herramienta social para mantener un "modelo turístico sostenible y de calidad" y hace una valoración de este primer año "muy positiva".

"Pensamos que los datos de recaudación y el impacto sobre el Ayuntamiento hablan por sí solos", ha indicado a EFE. Este año se ha utilizado para financiar actividades deportivas, un videomapping de las fiestas del Apóstol o el asfaltado de dos calles, entre otras iniciativas.

La opinión del sector turístico no es tan positiva, y la Unión Hotelera Compostela incluso recurrió la tasa ante los tribunales pero, de momento, la justicia no les ha dado la razón.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de rechazar el recurso de la asociación hotelera, al considerar que la memoria municipal sobre la medida sí incluía una justificación suficiente para su aplicación y que la tramitación seguida por el Ayuntamiento estaba acreditada documentalmente. La sentencia es recurrible.

Trabajo extra para los hosteleros

Muchas de las quejas de los alojamientos se centran en el trabajo extra que les supone cobrar el recargo, señala a EFE el presidente de la Asociación Turismo y Hostelería de Santiago, Ramón García Seara, quien asegura que a algunos "les costó adaptarse".

Varios establecimientos consultados por EFE coinciden en esta queja, como el Hotel Arcos de Mazarelos, regentado por Pepe Plasencia: "Para nosotros es mala, es un trabajo más", sentencia.

El cobro es especialmente problemático para quien no tiene recepción 24 horas, como el Hostal San Pelayo, que ha tenido que habilitar un link de pago -con su correspondiente coste- para poder asumir la medida.

El presidente de la Asociación Turismo y Hostelería cree que la tasa debería aplicarse solo durante los meses con más ocupación, puesto que hay hoteles que incluso cierran entre noviembre y marzo, algo que no ocurre en otras ciudades europeas con turismo durante todo el año.

Los establecimientos también se quejan del uso de los fondos y aseguran que no han visto mejoras en servicios municipales como la limpieza.

La norma establece que al menos el 80 % de la recaudación debe revertir en promover un turismo más sostenible, pero el destino de esos ingresos ha de ser supervisado por el Foro de Turismo Sostenible, un órgano de participación que no se constituyó hasta este pasado verano.

Esa lentitud "ya te dice en qué sentido ven la tasa", dice el presidente de los hosteleros, Ramón García Seara, que asegura que el Ayuntamiento tiene "afán recaudatorio".

Buena acogida entre los turistas

En este primer año, los alojamientos turísticos han tenido clientes enfadados e incluso alguno que se ha negado a pagar la tasa, pero en general la acogida ha sido buena, aseguran.

Eric Ortega, recepcionista del Hotel Universal, cree que la medida no ha afectado de forma negativa ni a la ocupación ni a la satisfacción del cliente.

Y así lo confirman varios turistas cuestionados por EFE, como la almeriense Macarena, que acaba de finalizar el Camino junto a su amiga Cristina, de un pueblo de Cádiz, y considera que "no es una tasa muy elevada y el que quiere venir a Santiago va a venir".

Estas viajeras querrían que la tasa se destinase a mejorar servicios al visitante, como baños públicos o incluso un espacio para permitir a los peregrinos cambiarse de ropa, teniendo en cuenta lo lluviosa que es Santiago.

Francisco Ternero, turista llegado de Málaga, cree que es una buena medida "para que todo el mundo sea consciente de dónde va" y limitar la parte negativa del turismo.